Fenerköy avantajını kaybetti 4-0

TFF İstanbul Amatör 2. Küme 2. Grupta oynanan maçta Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları kendisi gibi zirve mücadelesi veren Fenerköy'ü 4-0 mağlup ederek ilk iki yolunda önemli bir avantajın sahibi oldu.

Fenerköy avantajını kaybetti 4-0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Kavaklı Hasan Doğan Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 39. dakikada İbrahim Çakmak’ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip 54. dakikada İbrahim Çakmak’ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. 67’de sahneye bu kez İbrahim Çakmak attı: 3-0. 79’da bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Bahçıvan skoru ilan etti: 4-0. Bu sonuçla Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları 35 puana yükselirken Fenerköy 31 puanda kaldı. Bu sonuçla Beylikdüzü temsilcisi sezon sonunda olası bir puan eşitliği halinde de rakibine karşı ikili averajı eline geçirmiş oldu.