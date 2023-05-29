Fenerköy avantajını kaybetti 4-0

Kavaklı Hasan Doğan Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 39. dakikada İbrahim Çakmak’ın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ev sahibi ekip 54. dakikada İbrahim Çakmak’ın attığı golle skoru 2-0 yaptı. 67’de sahneye bu kez İbrahim Çakmak attı: 3-0. 79’da bir kez daha sahneye çıkan İbrahim Bahçıvan skoru ilan etti: 4-0. Bu sonuçla Beylikdüzü Kuzeyin Kaplanları 35 puana yükselirken Fenerköy 31 puanda kaldı. Bu sonuçla Beylikdüzü temsilcisi sezon sonunda olası bir puan eşitliği halinde de rakibine karşı ikili averajı eline geçirmiş oldu.