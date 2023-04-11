Fenerköy evinde beraberliği kaptı 1-1

Fenerköy Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maç karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlanırken iki takım da sahadan puanları paylaşarak ayrılmak zorunda kaldı. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken konuk Beylikdüzü temsilcisi 81. dakikada İbrahim Bahçıvan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Fenerköy bu gole 89’da Oğuzhan Çolak’la yanıt verince maçın skoru ortaya çıktı. Nefesleri kesen maçta iki takım da mücadelesiyle büyük beğeni topladı. Bu sonuçla iki takım da 4.hafta sonunda puanlarını 10’a yükseltti.