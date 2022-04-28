Fenerköy, Gençordu'ya direnemedi 0-4

İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikası vasat bir mücadeleye sahne olan maçta ev sahibi Fenerköyspor sezon başından beri yaşanılan sakatlıkların ve oyuncu eksilmelerinin cezasını çekiyor adeta. Maça yine eksik bir kadro ile çıkan Fenerköyspor güçlü rakibi karşısında tutunamadı. Maçta goller ise 5. dakikada Eren Karakaş, 24. dakikada Harun Şimşek, 76. dakikada Kerem Avcı ve 88. dakikada Eren Karakaş kaydetti. Müsabakanın 84. dakikadasında ise Fenerli oyuncu Yakup Özkoç ikinci sarıdan kırmızı ile oyun dışı kaldı.

