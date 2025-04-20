Fenerköy İlkokulu'nda Açık Hava Sınıfı Eğitime açıldı

Silivri'nin Fenerköy Mahallesi'nde eğitimde doğa temelli yaklaşımı benimseyen örnek bir proje hayata geçirildi. Fenerköy İlkokulu'nda oluşturulan Açık Hava Sınıfı, düzenlenen açılış töreniyle öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Doğayla iç içe bir öğrenme ortamı sağlayan Açık Hava Sınıfı, öğrencilerin doğal çevreyle etkileşimlerini artırmayı, merak duygularını canlı tutmayı ve öğrenme motivasyonlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Projeye büyük ilgi gösteren öğrenciler, derslerini açık havada yapmanın heyecanını yaşadı.

Açılış törenine katılan Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat, projeye emek veren öğretmenlere ve okul yönetimine teşekkür ederek, “Öğrencilerimizin doğayla kurdukları bağın, eğitim hayatlarına olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Açık Hava Sınıfı, sadece fiziksel bir alan olmanın ötesinde, öğrencilere doğayı gözlemleme, deneyimleme ve öğrenme fırsatları sunan alternatif bir eğitim modeli olarak dikkat çekiyor. Eğitimde yenilikçi ve bütüncül bir yaklaşımı temsil eden bu anlamlı girişim, öğretmenlerden velilere kadar geniş bir kesimin takdirini kazandı.