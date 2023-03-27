Fenerköy Murat'ına erdi 4-3

Güzelce Turgay Şeren Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 17. dakikada Emir Kaplan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 29’da Cengizhan Eren’in attığı golle yanıt verince skora denge geldi: 1-1. 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cengizhan Eren ilk yarının skorunu belirledi: 1-2. İkinci yarıya etkili başlayan Prestij Atletik 50. dakikada Diyar Ağaoğlu’nun golüyle skoru 2-2 yaptı. Konuk ekip 75’te Furkan Topaloğlu’nun golüyle yeniden öne geçti: 2-3. 85’te maçın yıldızı Cengizhan Eren sahneye çıktı: 2-4. Maçta son sözü ev sahibi ekip söyledi. 90’da Tuğberk Çilli’nin golü takımını yenilgiden kurtaramadı: 3-4. Murat Ceylan yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Fenerköy evine 3 puanla dönen taraf oldu.