Fenerköy Murat'ına erdi 4-3

İstanbul Amatör 2.Küme 2.Grupta sezonun açılış maçında Fenerköy deplasmanda Prestij Atletik'i 4-3 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Fenerköy Murat'ına erdi 4-3
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Güzelce Turgay Şeren Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 17. dakikada Emir Kaplan’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip bu gole 29’da Cengizhan Eren’in attığı golle yanıt verince skora denge geldi: 1-1. 40. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cengizhan Eren ilk yarının skorunu belirledi: 1-2. İkinci yarıya etkili başlayan Prestij Atletik 50. dakikada Diyar Ağaoğlu’nun golüyle skoru 2-2 yaptı. Konuk ekip 75’te Furkan Topaloğlu’nun golüyle yeniden öne geçti: 2-3. 85’te maçın yıldızı Cengizhan Eren sahneye çıktı: 2-4. Maçta son sözü ev sahibi ekip söyledi. 90’da Tuğberk Çilli’nin golü takımını yenilgiden kurtaramadı: 3-4. Murat Ceylan yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılan Fenerköy evine 3 puanla dönen taraf oldu.