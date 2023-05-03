Fenerköy, Prestij'e takıldı 2-2

Güzelce Turgay Şeren Stadı’nda oynanan maç tam anlamıyla nefesleri kesti. İlk yarıda Fenerköy rüzgarı esti. Sarı lacivertliler deplasmanda 4. dakikada Eren İrfan Çapoğlu’nun attığı golle 1-0 öne geçti. 28’de Eren İrfan Çapoğlu bir kez daha rakip fileleri havalandırınca ilk yarının skoru ortaya çıktı: 0-2. İkinci yarıda oyun dengede geçti. Maçın sonlarına doğru ev sahibi ekip oyuna ağırlığını koyarak son 10 dakikada baskısını arttırarak yüklendikçe yüklendi. Ev sahibi ekip 59. Dakikada Musab Ümeyir Apdal’la farkı bire indirdi. 1-2. 60. Dakikada bir kez daha sahneye çıkan Musab Ümeyir Aptal maçın skorunu belirledi. 2-2. Bu sonuçla Prestij Atletik puanını 10’a çıkararak liderliğini sürdürürken 8 puana yükselen Fenerköy de son dakikalarda yediği gollerle liderlik fırsatını değerlendirememiş oldu.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU