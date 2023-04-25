Fenerköy zorlanmadı 6-0
İstanbul Amatör 2. Küme 2. Grupta oynanan maçta zirve mücadelesi veren Fenerköy, B.Çavuşlu önünde zorlanmadan farka koştu: 6-0.
Fenerköy Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Mert Yörük’ün attığı golle 1-0 öne geçti. 36’da Cem Tanık skoru 2-0 yaptı. 40. dakikada sahneye çıkan Efe Can Efe ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıda da atak bir oyun ortaya koyan sarı lacivertlilere farkı getiren diğer golleri de 53 ve 89. dakikalarda Tolga Eren, 76’da da Kubilay Aday attı.