Fenerköy zorlanmadı 6-0

İstanbul Amatör 2. Küme 2. Grupta oynanan maçta zirve mücadelesi veren Fenerköy, B.Çavuşlu önünde zorlanmadan farka koştu: 6-0.

Fenerköy zorlanmadı 6-0
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Fenerköy Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçta ev sahibi ekip 21. dakikada Mert Yörük’ün attığı golle 1-0 öne geçti. 36’da Cem Tanık skoru 2-0 yaptı. 40. dakikada sahneye çıkan Efe Can Efe ilk yarının skorunu belirledi: 3-0. İkinci yarıda da atak bir oyun ortaya koyan sarı lacivertlilere farkı getiren diğer golleri de 53 ve 89. dakikalarda Tolga Eren, 76’da da Kubilay Aday attı.