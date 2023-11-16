Fenomen Bahar Candan'ın savcılık ifadesine başlandı

Sosyal medya fenomeni Bahar Candan'nın savcılık ifadesi alınmaya başlandı. Ardından da kardeşi Nihal Candan'ın ifade verecek.

Fenomen Bahar Candan'ın savcılık ifadesine başlandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Sosyal medya fenomeni Bahar Candan’nın savcılık ifadesi alınmaya başlandı. Ardından da kardeşi Nihal Candan’ın ifade verecek.

Suç örgütüne üye olma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul’da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberinde ki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Bahar Candan savcılık sorgusuna başlandı. Ardından da kardeşi Nihal Candan’ın ifade vermesi bekleniyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman