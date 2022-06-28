Ferahevler'de çocuklara karne ödülü

Site yöneticisi Cenk Çalış ve yönetim kurulu üyeleri tarafından organize edilen karne ve mezuniyet partisinde, sitede oturan 60 kadar çocuk doyasıya eğlendi. Hem okulların kapanmasını hem de yazın gelişini kutlayan Ferahevler 3 sitesi sakinleri çocuklar, çeşitli müziklerle coşarken, karaoke yaparak çılgınca eğlendiler. Partide çocuklara İzmir bombası, oyuncak ve şekerlemeler dağıtıldı.