Ferdi Kadıoğlu: 'İki hedefimiz için de savaşmaya devam ediyoruz'

TAKİP ET

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, takım olarak iki hedefleri için savaşmaya devam ettiklerini belirterek, "Kupa’da işler bizim elimizde diyebiliriz ama ligde öyle değil, fakat ligde de hala şansımız devam ediyor" dedi.

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayla beşinci sezonunu geçiren ve istikrarlı performans ortaya koyan Ferdi, hem ligde hem de kupada hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını dile getirerek, "Uzun bir sezon oldu, çok fazla maç oynadık. Kendimi şu anda iyi hissediyorum. Hala iki hedefimiz için savaşmaya devam ediyoruz. Kupa’da işler bizim elimizde diyebiliriz ama ligde öyle değil, fakat ligde de hala şansımız devam ediyor. Rakibimizin puan kaybetmesini beklemek zorundayız. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz. Bizim yapmamız gereken şey, kendi maçlarımızı kazanmak. Ondan sonra da Galatasaray’ın ne yapacağına bakacağız. Biz yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Her oyuncu kupalar kazanmak ister”

Sezonu kupalarla tamamlamak için mücadele ettiklerinin altını çizen milli futbolcu, "Her oyuncu kupalar kazanmak ister. Bunun için futbol oynuyoruz. Finale çıktığımız için herkes çok mutlu. Ligde de hala yarışın içindeyiz. Bizim yapmamız gereken şey odaklanmış şekilde işimizi yapmaya devam etmek. En iyi şekilde hazırlanmalı ve devam etmeliyiz. Umarım sezon sonunda kupalar kazanırız" diye konuştu.

"Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum"

Takımda beşinci sezonunu geçiriyor olmasından dolayı camiayı, kulübü, Samandıra’yı çok daha iyi tanıdığını dile getiren Kadıoğlu, yıllar içerisindeki gelişimini de şu sözlerle aktardı:

"Burada beşinci sezonum. Dolayısıyla şu anda kulübü çok iyi tanıyorum. Samandıra’yı çok iyi biliyorum. Ülkeyi çok iyi tanıyorum. Hollanda’dan ilk geldiğimde adapte olmam gerekmişti, zorluk yaşamıştım ama her yıl üzerine koyarak devam ettim. Geçen sene büyük bir gelişim kaydettim. Bu sene de buna devam ediyorum. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çok iyi oynamadığım zamanlarda bile en azından elimden gelenin en iyisini yapıp mücadelemi vermeye çalışıyorum. Bu sene çok sayıda kötü maçım yok. Bu sebepten dolayı mutluyum. Son haftalarda da asist ve gol anlamında takımıma katkılar sağlıyorum. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam ederim."

"En önemli şeyin insanın kendi vücudunu dinlemesi olduğunu düşünüyorum"

Genç futbolcu, istikrarlı ve başarılı oyununu ise, "Her zaman vücudunuzu dinlemeniz gerekiyor. Bir acı hissettiğinizde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde bunu doktorlarınızla, fizyoterapistlerinizle paylaşmanız gerekiyor. Onlar bizlere çok yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda çok da iyi masörlerimiz var, onlar da bize yardımcı oluyor. Bunun dışında sağlıklı beslenmeye ve iyi uyumaya çalışıyorum. Ama en önemli şeyin insanın kendi vücudunu dinlemesi olduğunu düşünüyorum. İyi hissediyorsanız veya hissetmiyorsanız bunu her zaman paylaşmanız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Hem atak yaparken hem defans yaparken birlik olmamız çok önemli"

Takım kimyasıyla ilgili de konuşan 23 yaşındaki futbolcu, “Her oyuncunun kötü günü olabilir ve kötü gününde olduğunda diğer oyuncuların ona yardım etmesi gerekiyor. Bir gün siz kötü gününde olan bir oyuncu arkadaşınıza yardım ederseniz, yarın tam tersi olur. Her maç farklı bir oyuncu ön plana çıkıyor, belirleyici olabiliyor. Bu yüzden birlik olmamız çok önemli. Bir oyuncu topu kaybettiği zaman hepimizin o topu geri almak için mücadele etmesi önemli. Saha içerisinde hem atak yaparken hem defans yaparken birlik olmamız çok önemli. Biz iyi bir grubuz. Dolayısıyla sezonun geri kalanı için bu konuda bir endişem yok” dedi.

Ferdi, sezonun kalan bölümüyle ilgili, "Bizim için şu an en önemli maç, oynayacağımız Antalyaspor maçı çünkü o maçı kazanamazsak ligde oynamanın bir anlamı kalmayacak. Dolayısıyla o maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Kupada da finaldeyiz. Tek opsiyon var o da kazanmak" yorumunda bulundu.

"Kaptanlık bandını takmak benim için gurur verici bir andı"

Genç yaşına rağmen istikrarlı oyunuyla dikkat çeken Ferdi, kaptanlık bandını takmış oluşuyla ilgili, “Benim için çok gurur verici bir andı bu takımın kaptanı olmak. Kaptanlık bandını takmak çok büyük bir onur. Ben normalde çok fazla konuşan, konuşmalar yapan bir kaptan değilim ama saha içerisinde her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım, sonuna kadar savaşırım. Belki ileride daha sık olur” diye konuştu.

“Kaybetmekten nefret ediyorum”

Kendi özellikleriyle ilgili değerlendirme yapan Ferdi Kadıoğlu, “Ben kaybetmeyi sevmeyen bir oyuncuyum. Dolayısıyla kazanabilmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyorum. Eğer saha içerisinde takım arkadaşlarımı destekleyebiliyorsam bunu da yapmaya çalışıyorum. Her oyuncu farklıdır ama belirtmiş olduğum gibi ben kaybetmekten nefret ediyorum ve son dakikaya kadar her şeyi yapmaya çalışıyorum. Benim tarzım bu şekilde” ifadelerini kullandı.

"Attığımız gollere katkım olduğunu düşünüyorum”

Sarı-lacivertli forma altında kaydettiği goller ve yaptığı asistlere ilişkin konuşan Ferdi, “Bir oyuncu olarak takımınıza gol veya asistlerle katkı sağladığınız zaman mutlu olursunuz. Aslında sezon başında gol katkım çok yüksek değildi ama yine de takım içindeki rolümün önemli olduğunu düşünüyorum. İstatistiklere bakarsak gol veya asist olmasa bile gol pozisyonlarının genelde içinde olduğumu, attığımız gollere katkım olduğunu düşünüyorum. Son haftalarda gol atmak ve asistler yapmak bana nasip oldu. Ama bu önemli değil. Benim için önemli olan takım. Önemli olan finale çıkmamız, oynadığımız maçları kazanmak” şeklinde konuştu.

“Umarım taraftarlarla birlikte finali kazanabiliriz”

Son olarak taraftarlara da seslenen Ferdi Kadıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bizi son maça kadar desteklemeye devam etsinler. Her şey mümkün. Aynı zamanda bir finalimiz var. Umarım o maça gelip bizi desteklerler. Umarım onlarla birlikte finali kazanabiliriz. Biz en iyi şekilde hazırlanacağız, en iyimizi vereceğiz. Yakında Kadıköy’de görüşürüz.”