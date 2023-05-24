Ferdi Kadıoğlu 4. golünü attı
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçında fileleri havalandıran bu sezon 4. golünü kaydetti.
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sivasspor maçında fileleri havalandıran bu sezon 4. golünü kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşılaşırken sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Sağ bekte görev yapan ve başarılı performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu, 47. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’a 1, Sivasspor’a da 2 gol kaydeden Ferdi, Türkiye Kupası’nda ilk golünü attı. Bu sezon kaydettiği 3 golü de deplasmanda bulan 23 yaşındaki oyuncu, Kadıköy’de ilk kez gol sevinci yaşadı.
Mücadeleye 11’de başlayan Ferdi, 90 dakika sahada kaldı.