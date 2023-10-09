Ferhat Akbaş: 'Bu sezon hedefimiz şampiyonluk'

Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, yeni sezon için gerekli motivasyona sahip olduklarını söyleyerek, “Bu sezon hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-beyazlı takımın başantrenörü Ferhat Akbaş da İhlas Haber Ajansı’na (İHA) gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli maçlar sebebiyle henüz tüm takım birlikte antrenman yapamadıklarını dile getiren Akbaş, “Bu sezon ilk maçımızı 14 Ekim’de oynayacağız. Bu zamana kadar birçok oyuncumuz yorucu bir süreç yaşadı. Takımımızın kadrosundan 7 oyuncumuz farklı milli takımlarda görev aldılar ve yorucu bir dönem geçirdiler. Kulüp olarak onlara en büyük izni vermeye çalıştık. Açıkçası birlikte toplanarak antrenman yapamadık. Bizim için zor bir süreç olacak fakat rakiplerimiz içinde bu durum geçerli. Hazırlık sürecimizin ilk kısmını adaptasyon ağırlıklı yapacağız. Bir an evvel takımı bir araya getirmeye çalışacağız. Daha sonrasında sezonun nasıl geçtiğini aslında birazda yolda gömüş olacağız. Yeni sezon öncesi heyecanlı ve mutluyuz. Gerçekten sezon için gerekli motivasyona sahibiz. Umarım iyi bir sezon, bol kupalı bir sezon geçiririz” diye konuştu.

“Her sezon üzerine koyarak ilerledik”

Bu sezon sahip oldukları ekipten memnun olduğunu belirten Başantrenör Akbaş, “Benim Eczacıbaşı ailesindeki üçüncü yılım. Biz her sezon üzerine koyarak ilerledik. Bu tabii kolay bir süreç değildi. Bu sezon kadroda yer alan oyuncularımıza baktığımızda, sahaya çıkmadan bile en çok tatmin olduğum takım bu diyebilirim. Sezon içerisinde maçlar başladığında bu durumu en faydalı bir şekilde herkese göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu sene finalleri kazanma zamanı”

Geçen sezonki başarıların üzerine koyarak gitmek istediklerini vurgulayan Ferhat Akbaş, “Şampiyonluk için kurulmuş bir takımız. Bence bu hedeflere ulaşabiliriz. Tabii ki önümüzde çok ciddi rakipler var. Fenerbahçe ve V.Bank gibi güçlü rakiplerimiz var. Bu sene THY’de çok iyi bir oluşum içerisinde yer alıyor. Ama unutmamak gerekiyor ki önemli olan saha içerisinde göstereceğimiz performans. Biz geçen sezon iyi adımlar attık. Bütün finallere adımızı yazdırdık. Daha önceki seneler bu şekilde olmuyordu. Ama bu sene artık finalleri kazanma zamanının geldiğini düşünüyorum. Rakiplerimize baktığımızda birçoğu kadrosunu korumayı başardı. Hatta bazıları üzerine koyarak gittiler. Biz de iyi bir kadro oluşturduk. Neler olacağını sahada göreceğiz. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk olacak” ifadelerini kullandı.

“Gurur duyarak geçirdiğimiz bir yaz dönemi oldu”

Filenin Sultanlarının elde ettiği başarılar hakkında da konuşan Başantrenör Ferhat Akbaş, “Kızlarımız gerçekten muhteşem işler yaptı. Antrenöründen oyuncasına, federasyonundan taraftarına kadar her şey çok güzeldi. Gurur duyarak geçirdiğimiz bir yaz dönemi oldu. Bana göre alınan galibiyetlerin hepsi hak edilmiş galibiyetlerdi. Elde edilen tüm başarılar ve kupalar da yine öyleydi. Bizleri de gururlandırdılar. Sadece voleybol ailesini değil, bence tüm Türkiye’yi bir araya getiren bir süreç yaşattılar. Umarım milli takım olarak devamını da aynı şekilde getiririz. Ben voleybol ailesi olarak elde edilen başarıların devamını getirebilmenin çok kolay olduğunu düşünüyorum. Diğer sporlar gibi değil. Biz ülke olarak bu süreci uzun yıllar götüreceğiz diye düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.