Ferhat Akbaş: 'Fenerbahçe derbisini bir fırsat olarak görüyoruz'

Sultanlar Ligi 2. hafta mücadelesinde yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Eczacıbaşı Dynavit’te Başantrenör Ferhat Akbaş, "Oyunumuzu geliştirmek için bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz" dedi.

Sultanlar Ligi 2. hafta mücadelesinde yarın sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Eczacıbaşı Dynavit, günü tek antrenmanla tamamladı. Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, "Ligin son şampiyonu ile karşılaşacağız. Rakibimize saygı duyuyoruz. Bu maçı, diğer karşılaşmalardan ayırmak istemiyoruz. Hala takım olarak ağır fiziksel antrenmanlar yaptığımız bir dönemdeyiz. Yapabildiklerimizin ve yapamadıklarımız farkındayız. Oyunumuzu geliştirmek için bu maçı bir fırsat olarak görüyoruz" diye konuştu.

Kanadalı smaçör Alexa Gray ise, "Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı oynayacağımız için heyecanlıyım. Yarın iyi bir maç olacak ve umarım son maçımızın üstüne koyarak gelişmeye devam edebiliriz. Rakibe karşı rekabet etmek ve takım olarak bağlantımızı geliştirmek için çok iyi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

Eczacıbaşı Dynavit - Fenerbahçe Opet derbisi, yarın saat 18.30’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.