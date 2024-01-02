Ferhat Arıcan: 'Olimpiyatlarda cimnastikte iki kez madalya alan ilk sporcu olmak istiyorum'

Türk cimnastiğinde Cumhuriyet tarihinin ilk ve tek olimpiyat madalyasını kazanan Ferhat Arıcan, 2024 yılı hedefleri için 3. kez Avrupa şampiyonluğu ve Paris Olimpiyatları’nda branşında üst üste madalya alan ilk sporcu olmak istediğini söyledi.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, geride bıraktığımız 2023 yılı değerlendirmesi, akademi çalışmaları, olimpik branşlardaki başarılar ve hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 2023 yılında tarihte bir ilki başardıklarını aktaran Arıcan, “2023 yine tarih yazarak geçti. En büyük hedeflerimizden biri Olimpiyat Oyunları’na takım olarak gitmekti. Biz de tarihte bir ilki başardık. Biz ilkleri, tarihleri yazan bir takımız. Yeniden bir tarih yazdık, Olimpiyat Oyunları’na takım olarak gidiyoruz. 2024 Olimpiyat Oyunları için de bireysel olarak çok büyük madalya şansımız var. Ayrıca Avrupa Şampiyonası’nda takım olarak madalya kazandık. 3 Avrupa şampiyonu, kürsüden inmeyen bir takım var. Bireysel olarak da Avrupa ikinciliğim var. Yine Avrupa’yı boş geçmediğimiz bir yıl. Tamamen 2024 Paris Olimpiyatları’na odaklandık. 2023 cimnastik takımı ve benim için çok verimli geçti” diye konuştu.

“Cimnastik, diğer branşlarda çok büyük avantaj sağlıyor”

Göztepe Spor Kulübü çatısı altında kurulan akademi hakkında bilgiler veren Arıcan, çocukların cimnastik eğitimi almalarının sporda çok büyük avantaj sağladığını söyledi. Spora başlayan çocuklara tavsiyeler de veren milli sporcu, “Göztepe Spor Kulübü ile bir yapılanmaya girdik. Yaklaşık 10 bin sporcuya ulaştık. Göztepe Cimnastik Akademi’yi kurduk. Mehmet Sepil olimpik branşlarda çok büyük vizyon oluşturdu. Göztepe cimnastik şube başkanlığına beni layık gördü. Şu anda orada çok büyük yapılanma var. Çocukların 2 yaştan 12 yaşa kadar sporla tanışma anlamında, spor kültürünü yaymada çok büyük adımlar atıyoruz. Tabii bu yapılanma sadece spor okulları çerçevesinde devam etmeyecek. Olimpik tesisler, olimpiyatlara sporcu yetiştirme anlamında devam edecek. Ben aldığım başarıları hem rol model olarak hem de sürdürülebilir olarak aktarmak istiyorum. Her türlü göreve varım. Cimnastik, spor branşlarının en temelleri. Cimnastikle başlayan bir sporcu, ileri düzeyde diğer branşlarda çok büyük avantaj sağlıyor. Spora başlayan çocuklara tavsiyem; cimnastikle başlayıp daha sonra branşlaşmaya yönelmeleri ve hiçbir zaman pes etmemeleri. Bizler yarışmalarda madalya kazandıkça onların izleyip, bizden ilham alması, bu da spor kültürünü yayma anlamında sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Sporun bir cinsiyeti yoktur”

Spor kariyerinde kendisine yöneltilen eleştirileri elde ettiği başarılarla kırdığını ifade eden 30 yaşındaki sporcu, “Ben cinsiyet eşitliğine çok önem veriyorum. Bizde çok büyük bir yanlış algı vardı. Sporu cinsiyetçi kavramlarla bağdaştırmak, bunlardan biri de cimnastik. Bana çok fazla, ‘cimnastik kadın sporu’ deniyordu. Sporun bir cinsiyeti yoktur. Erkek cjimnastik de yapar, bale de yapar. O yüzden cinsiyetçi kavramları tamamen uzaklaştırmak gerekiyor. Benim aldığım başarılar erkek bir sporcunun olimpiyat düzeyinde olimpiyat madalyası aldığını da bu yanlış algı yapan insanlara göstermiş oldum. Benim madalyamdan sonra bütün erkek çocukları spora başladı. Bu algıyı da kırmış olduğum için çok mutluyum” dedi.

“Olimpiyatlarda cimnastikte iki kez madalya alan ilk sporcu olmak istiyorum”

Ferhat Arıcan, 2024 yılında bireysel ve takım halindeki hedefler hakkında ise şunları dile getirdi:

“Olimpiyat yılına girdik. Bir sporcu için en önemli yıl. 2024 Paris Olimpiyatları’na takım olarak kota aldık. Onun öncesinde Avrupa şampiyonası var. Ben 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda madalya alırken iki kez üst üste Dünya Kupası şampiyonu, iki kez Avrupa şampiyonu olarak gittim. Şimdi de önce dünya kupalarında şampiyonluk sonra Avrupa şampiyonasında şampiyonluk; bu yıl 3. kez Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. 2020’nin aynı şekilde devam ederek 2024’e yansıtmak istiyorum. İnşallah Paris Olimpiyatları’nda da tarihimizin cimnastik branşındaki iki kez üst üste madalya alan ilk sporcusu olmak istiyorum.”