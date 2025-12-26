Ferhat Çetin: Odamıza kayıtlı 4 bin 75 esnafımız var!

Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Ferhat Çetin, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, 18 ay önce yola çıktıklarında 3 bin 800 olan üye sayısının bugün itibarıyla 4 bin 75 oy kullanacak esnafa ulaştığını belirtti. Silivri’de potansiyelin çok daha yüksek olduğunu vurgulayan Çetin, en az 10 bin üyenin olması gerektiğini ifade ederek üye çalışmalarının sahada güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"Bin 685 Kadın Üyemiz Var"

Odanın köklü bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Çetin, temelleri 1951’de atılan ve 1961’den bu yana Silivri’de faaliyet gösteren odanın en önemli projelerinden birinin kadın girişimciler olduğunu vurguladı. Çetin, “Bin 685 kadın girişimci üyemiz var. Biz bu yola laf olsun diye çıkmadık” dedi.

"35 Mahallede Biz Varız"

Seçim süreci boyunca 35 mahalleyi ziyaret ettiklerini belirten Çetin, bazı mahallelerde ikinci, hatta üçüncü turları gerçekleştirdiklerini söyledi. Selimpaşa ziyaretlerinde esnaflardan gördükleri ilginin kendileri için moral kaynağı olduğunu ifade eden Çetin, “Kalemimizin mürekkebi bitmeden tekrar geldin denmesi çok güzel bir duygu” diye konuştu.

"Celaliye Ve Kamiloba'da Esnafımız Var"

Silivri merkez mahallelerinin yanı sıra Celaliye ve Kamiloba’da da esnaf ziyaretleri yaptıklarını aktaran Çetin, Celaliye’de 17, Kamiloba’da ise 18 eski esnafın bulunduğunu ve bu esnaflarla da birebir görüştüklerini kaydetti.

Yönetim ekibi ve projeleriyle sahada olduklarını vurgulayan Ferhat Çetin, “Esnaf ilçemizin omurgasıdır. Esnafımızı ziyaret ediyor, destek istiyor ve 18 Ocak’ta Mega Saray’da yapılacak olan kongremize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.