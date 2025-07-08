Ferizli'de 9 kilometrelik yol sil baştan yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli ilçesinin kuzey mahallelerini ilçe merkezine bağlayan ve her gün yoğun şekilde kullanılan Seyifler-Gölkent grup yolunda kapsamlı bir dönüşüm başlattı. 9 kilometrelik güzergâhta yolun genişliği 6 metreden 9 metreye çıkarılıyor, 20 bin ton asfalt serilecek ve bin 500 metre uzunluğunda yaya yolu inşa edilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşım ağına güç katmak amacıyla çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede Seyifler ile Gölkent mahalleleri arasında kalan grup yolunda başlatılan çalışmalarla, yol altyapısıyla birlikte tamamen yenileniyor. 16 bin metreküp dolgu yapılacak olan yolda ardından 20 bin ton sıcak asfalt serilecek. Çalışmalar sonunda hem taşıt trafiği hem de yaya güvenliği açısından konforlu ve güvenli bir ulaşım hattı ortaya çıkacak. 6 metre olan yolun genişliği 9 metreye çıkarılıyor. Ulaşım hattı, 16 bin metreküp dolgu çalışması ve sonrasında 20 bin ton sıcak asfalt uygulamasından sonra yepyeni bir güzergaha dönüşecek. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor

Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Seyifler Muhtarı Mümin İnal, "Grup yolumuz, araç trafiği açısından bölgemizin en önemli ulaşım güzergâhlarından biridir. Yusuf Başkanımızın bölge ziyaretinde bu yolun yenilenmesi gerektiğini kendisine iletmiştik. Sağ olsun, o gün verdiği sözü bugün yerine getirdi" dedi.

Gölkent Mahallesi’nde uzun yıllardır ikamet ettiğini belirten Hasan Menteş, "Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun şekilde sürdüğü bu güzergâhta zaman zaman trafik açısından tehlikeli durumlarla karşılaşılıyordu. Şu anda başlatılan genişletme çalışmaları kapsamında kazı, dolgu ve altyapı sürüyor. Ferizli’miz için daha nice güzel hizmetlere imza atılacağına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

Grup yolunun ilçeye kazandıracağı katkıdan bahseden Mehmet Ürdem, "Bu yol, ilçemizin kuzeye açılan en önemli kapılarından biri. Geçmişte zaman zaman kısmi onarımlar yapılsa da bütüncül bir yaklaşım sergilenmediği için bu müdahaleler kalıcı çözüm olmadı ve yol kısa sürede yeniden deforme oldu. Bugün itibariyle grup yolunda kapsamlı genişletme çalışmaları başladı. Bu önemli sürece katkı sunan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.