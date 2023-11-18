Ferizli'nin içme suyu hattı için Büyükşehir ekipleri seferber oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli ilçesine içme suyu sağlayan hattın Serdivan’dan geçen kısmında oluşan arızaya anında müdahale ediyor. Akustik dinleme sonucu ortaya çıkan arızanın giderilmesi için ekipler aralıksız şekilde çalışıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehirde etkisini gösteren yoğun yağışla mücadele ederken aynı zamanda Ferizli ilçesine içme suyu sağlayan hatta oluşan arızaya da müdahale çalışmalarını anında başlattı. Hattın Serdivan Sapak Camii mevkiinde oluşan arızanın giderilmesi ve vatandaşların olumsuzluktan minimum düzeyde etkilenmesi için tüm ekipler seferber edildi. Tam teşekküllü şekilde çalışan ekipler arızayı en kısa sürede giderecek.

Arıza çalışmaları ile ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizde etkisini yoğun olarak göstermesi beklenen yağış ve fırtına uyarısı için ekiplerimiz gece saatlerinden itibaren teyakkuza geçti. Sakarya’nın her noktasında hazır halde bekleyen ekipler olumsuzluklara anında müdahale ediyor. Ferizli ilçesine içme suyu sağlayan hatta oluşan arızanın giderilmesi ve içme suyunun israf olmaması için akustik dinleme sonucu tespit ettiğimiz arızanın anında onarım çalışmalarına başladık. Bölgede oluşan trafik aksaklığı ve su kesintisi için vatandaşlarımızdan özür dileriz” ifadeleri kullanıldı.