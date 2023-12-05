Fermuar sistemi hayat kurtarıyor

Acil sağlık hizmeti ihtiyacı duyan vatandaşlar için istasyonlardan yola çıkan ambulanslar, trafikteki bilinçli sürücülerin fermuar sistemi oluşturmasıyla vakaları hastaneye zamanında ulaştırabiliyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi 1-7 Aralık tarihleri arasında kutlanan “Acil Sağlık Hizmetleri Haftası”nda Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ambulans ekiplerinin trafikte yaşadıkları amansız mücadeleye tanıklık etti. Komuta Kontrol Merkezinden gelen ihbar üzerine Keçiören’deki istasyondan hızlı ve güvenli bir şekilde vakaya doğru hareket eden ekipler, trafiğin yoğun, araçların ise usulsüz park edip yolu kapattığı bölgelerde zorlu görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Bu zorlu mücadelede kontrol merkezinden gelen çağrı üzerine teslim alınan vakayı hastaneye yetiştirme mücadelesinde olan acil sağlık ekiplerine ise kimi sürücü yol verirken, kimi sürücülerin umurunda olmuyor. Öte yandan bazı sürücüler ise hızlı bir şekilde hastaneye ulaşmaya çalışan ambulansın peşine takılarak hem hastanın hem de acil sağlık ekiplerinin hayatını riske atıyor.

Paramedik Ambulans Sürücüsü Adem Arıkan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, fermuar sisteminin emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki aracın sağ tarafa, soldaki aracın da sol tarafına yanaşarak ambulansın ortadan geçmesini sağlayan sistem olduğunu vurguladı.

Trafikten kurtulmaya çalışan vatandaşlar kazaya sebebiyet verebiliyor

Ambulansın geçeceği esnada trafiğin yoğun olmasıyla bazı vatandaşların trafikten kurtulmak için ambulansı takip ettiklerini ifade eden Arıkan, “Arkadan gelen kişi bana yol verdiklerini bildiği için bu şekilde takip sağlıyorlar ama arkadan gelen bir kişi benim aracımın önünü göremiyor. Bu sebepten dolayı benim ne zaman frene basacağım belli olmadığı için herhangi bir kazaya sebebiyet verme olasılığı yüksek” diye konuştu.

Öte yandan Arıkan, bazı vatandaşların yol kenarına bilinçsizce park etmesi sonucu alan kalmadığı için fermuar sisteminin uygulanamadığını dile getirdi.

Trafikteki araç sürücülerine çağrıda bulunmayı da unutmayan Arıkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımız ambulansların sesini duyunca ilk önce sesin nereden geldiğine odaklanmalı. Aynalarını kontrol edip ambulansı görmeye çalışmaları ve uygun bir şekilde yol vermelerini bekleriz."