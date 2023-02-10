Fernando Muslera'dan yardım çalışmalarına destek

Galatasaray’ın kaptanı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek oldu.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Türkiye’yi derinden etkileyen depremlerin ardından başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara, sarı-kırmızılıların kaptanı Uruguaylı kaleci Muslera da katıldı. Fernando Muslera, Nef Stadyumu’ndaki yardım merkezine gelerek yardım çalışmalarına destek oldu.