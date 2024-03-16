Fernando Santos, Antalyaspor karşısında 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşısına son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11'ine göre 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Fernando Santos, Antalyaspor karşısında 5 değişiklik
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşısına son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11’ine göre 5 değişiklik ile sahaya çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fernando Santos, Antalyaspor karşısına son oynadıkları Gaziantep FK müsabakasının 11’ine göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Onur Bulut, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Bahtiyar Zaynutdinov ve Al-Musrati’nin yerine Jonas Svensson, Joa Worrall, Emrecan Terzi, Daniel Amartey ve Cenk Tosun’a görev verdi.

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Beşiktaş, Antalyaspor karşısına şu 11 ile çıktı:

“Mert Günok, Jonas Svensson, Joa Worrall, Omar Colley, Emrecan Terzi, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy”