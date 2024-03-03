Fernando Santos ilk derbisini kaybetti

Beşiktaş'ın başında ilk derbisine çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.

Fernando Santos ilk derbisini kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş’ın başında ilk derbisine çıkan Teknik Direktör Fernando Santos, Galatasaray’a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Galatasaray’a 1-0 yenildi. Bu müsabakayla ilk derbisine çıkan siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, galibiyetle tanışamadı. Süper Lig’in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 9 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında 6 gol gördü.

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