Fernando Santos ilk mağlubiyetini aldı
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Pendikspor maçıyla birlikte ilk mağlubiyetini yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’a 4-0 mağlup oldu. Fernando Santos, bu sonuçla siyah-beyazlıların başındaki ilk mağlubiyetini yaşamış oldu. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig’de Fatih Karagümrük’Ü 3-0, Türkiye Kupası’nda ise Eyüpspor’u 4-0 mağlup etmişti.