Ferudun Cevahiroğlu yeniden SANKON Genel Başkanı seçildi

Birleşmiş Milletler’e üye 193 devlette temsilcilikleri bulunan Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu’nda (SANKON) olağanüstü genel kurulda Ferudun Cevahiroğlu tüm delegelerin oyuyla yeniden genel başkan seçildi.

Türkiye’nin 81 ilinde, Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye 193 devlette temsilcilikleri bulunan ve her sektörde faaliyet gösteren SANKON’da olağanüstü genel kurul yapıldı. 25 bin üyesi olan şirkette kurul, geniş katılımlı olarak Ankara’da yapıldı. Açılış konuşması, SANKON Genel Başkan Vekili Mehmet Aslan tarafından yapıldı. Aslan, "Kısa bir süre önce 14 Mayıs’ta ülkemizde yapılacak olan 28. dönem TBMM milletvekilliği seçimleri için istifa etmek zorunda kalan sayın Ferudun Cevahiroğu, kuruluşumuzun yurt içi ve yurt dışında bulunan bütün birimlerin ve kurulların ortak kararıyla, tek genel başkan adayı gösterilmiştir" dedi.

Tüm delegelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi

SANKON Genel Merkezi’nde yapılan seçimde, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bütün delegelerin oylarının tamamını alan Ferudun Cevahiroğlu, yeniden SANKON Genel Başkanlığı’na seçildi. Ferudun Cevahiroğlu, "SANKON kuruluşunun 81 il başkanına ve yurt dışında 193 devlette bulunan temsilciliklerine ve üye şirketlere teşekkür ediyorum. SANKON kuruluşu, Türkiye ile dünya devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilerimize katkı sağlamak amacıyla bu zamana kadar yaptığı uluslararası ekonomik ve ticari faaliyetlere bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edecektir. SANKON’un uluslararası küresel güçlerle, Arap Birliği, Afrika Birliği, Avrupa Birliği ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile olan iş birliği bundan sonraki süreçte de büyük bir kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu.