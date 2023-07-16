Feshane önünde İBB sergisine protesto

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Artİstanbul Feshane’de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergi, milli ve manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesi ile bazı STK üyelerince protesto edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Artİstanbul Feshane’de açtığı "Ortadan Başlamak" isimli sergisi, milli ve manevi değerlere aykırı olduğu gerekçesiyle bazı STK üyelerince protesto edildi. Eyüpsultan’da bulunan feshane önünde bir araya gelen STK temsilcileri, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu önderliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Biz milli ve manevi değerlerimiz için buradayız”

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, milli ve manevi değerleri için bu basın açıklamasını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Malumunuz bugün burada üçüncü eylemimizi, protestomuzu gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz hafta yine burada bir protesto gerçekleştirdik. Lakin bu protestomuzu gerçekleştirdikten sonra bize demediğini bırakmadılar. Bize gerici dediler. Sanat düşmanı dediler. Siyaset yapıyor dediler. Bakın altını çizerek söylüyorum, biz sanat düşmanı değiliz. Biz siyaset için burada değiliz. Biz milli ve manevi değerlerimiz için buradayız. Bakın içerideki sergide sözde sanat adı altında sergilenen bu dövizlerde gördüğünüz İslam’a hakaret var. Cami önünde dansöz boyatılan tablolar var. LGBT propagandası yapan tablo var. Gezi kalkışmasına güzelleme yapan tablo var, polisimize nefret içeren tablo mevcut. Sosyalizmi, komünizmi öven ve reklamını yapan tablolar yine içeride mevcut” dedi.

“Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz”

Mican, açılan sergi ile manevi büyüklerine büyük saygısızlık yapıldığını dile getirerek, “Bizim buradaki tepkimiz içeride sanat adı altında yapılan iğrençliğedir. Bakın burası Eyüpsultan, maneviyatı çok yüksek bir ilçe. Başta Eyyüb El-Ensari hazretleri ve birçok alim, veli, büyük zatlar bulunmakta. Burada bu manevi büyüklerimize dahi büyük saygısızlık yapılmaktadır. Biz sanatın ne demek olduğunu biliyoruz. Ecdadımızdan biliyoruz. Süleymaniye’ye gidin, Selimiye’ye gidin, Sultanahmet’e gidin. Burada ecdadımızın sanatlarını bir görün. İçinde yaşadığımız toplumla yakından uzaktan alakası olmayan bir sanat var. Ekrem İmamoğlu geldi burada Eyüpsultan’da namaz kıldı, ibadet etti, dua etti. ’Milli ve manevi değerlere bağlıyım’ dedi ama içerideki sergiyi gezmemiş sanırım. İçerideki sergiyi gezip görse nasıl bir pespayelik olduğunu görecek. CHP’li yakın tanıdıklarımla görüştüm. Bu resimleri gösterdim kendilerine, ’Eyyüb El-Ensari hazretlerinin huzurunda böyle bir sergi nasıl olabilir’ dedi. Bunu söyleyen de CHP’liler. Biz buradaki serginin ivedilikle kaldırılmasını istiyoruz. Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz Ekrem İmamoğlu. Bu sergiyi açacaksan git Roma’da aç, başka yerde aç ama Eyüpsultan’da açma” ifadelerini kullandı.