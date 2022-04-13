Festival sanatçılarını vatandaş belirleyecek

Tekirdağ'da 56 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali'ne sahne alacak sanatçıları yapılacak oylama sonucunda halk belirleyecek.

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  • 13.04.2022 11:51
  • Güncelleme: 13.04.2022 12:03
Festival sanatçılarını vatandaş belirleyecek
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Tekirdağ’da 56 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali’ne sahne alacak sanatçıları yapılacak oylama sonucunda halk belirleyecek.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 56 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali, milyonlarca vatandaşı bir araya getirecek. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan festival boyunca gerçekleşecek olan konserlerde sahne alacak sanatçıları ise, internet ortamında yapılan oylama ile halk belirleyecek.

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Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla iki yıldı düzenlenemeyen Kiraz Festivali, bu yıl görkemli bir geri dönüş yaparak festival coşkusunu şehrin her yerinde hissettirecek. Sevilen sanatçıların konserlerinin yanı sıra çok çeşitli ve farklı etkinlikle Süleymanpaşa halkı özlediği festival havasını dört gün boyunca yaşayacak.

Festival tarihi belli oldu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Kiraz Festivali, 9 - 12 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak. Bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak festivalde yer alacak sanatçıları Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşlar belirleyecek. Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi üzerinde açılan anket sayfasına giren Süleymanpaşalılar, ankete katılarak Kiraz Festivalinde sahne almasını istedikleri şarkıcı ve grupları belirleyecekler. Her katılımcının bir kez katılabileceği ankette 5 farklı isim bildirilebilecek.

Ankete katılmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak açılan sayfadaki yönergeleri izlemek yeterli olacak.

https://kayit.suleymanpasa.bel.tr/festival/

İHA

SHA-Y
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