Festival Söyleşileri'nin son konuğu Erke Tümer ve Erdal Hoş oldu

Bursa Uluslararası Spor Festivali birçok branşta düzenlenen müsabakalar ve turnuvalarla devam ederken, Festival Söyleşileri kapsamında Radyo programcısı Erke Tümer ve spor yorumcusu Erdal Hoş lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Bursa Uluslararası Spor Festivali, futboldan basketbola, geleneksel okçuluktan satranca, darttan voleybola kadar pek çok branştaki etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamındaki söyleşi programlarının son konuğu ise, radyo programcısı Erke Tümer ve akademisyen ve spor yorumcusu Erdal Hoş oldu. Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programın moderatörlüğünü Mutlu Ulusoy üstlendi. Spor basınının tüm yönlerini öğrencilerle paylaşan konuklar, spora dair öğrencilerin sorularını da cevapladı. Programın sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.