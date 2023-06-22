Festival tadında sağlıklı yaşam

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin kurumsal anlamda en büyük Sağlıklı Yaşam Festivali’ne imza atıyor. Sağlıklı kilo kontrolünden bitkilerle gelen sağlığa ve sağlıklı zayıflama yollarına kadar sağlıklı yaşama dair her şey, uzman isimlerin söyleşileri, spor aktiviteleri, sağlıklı yiyecek tarifleri, tadımlar ve çekilişlerle, festivalde yer alacak.

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan düzenlendiği sosyal, sanat, kültürel ve sportif etkinliklerle de toplumsal farkındalık oluşturuyor. Konu odaklı festivallerle Bursalıları buluşturan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Türkiye’nin kurumsal anlamda en büyük Sağlıklı Yaşam Festivali’ne imza atıyor. İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalde ONKODAY, Kanserle Savaş Derneği, Lösev gibi sağlık dernekleri, HEPAD, Pati-Sev gibi hayvan dernekleri, kadın kooperatiflerinin yanı sıra Medicalpark, Rommer gibi özel sağlık kurumları ile Decathlon gibi spor markalarından oluşan 50’yi aşkın stant yer alacak.

Sağlık korteji

Bursa’da ilk kez bu konseptte düzenlenen Sağlıklı Yaşam Festivali, 23 Haziran Cuma günü saat 18.00’da Cumhuriyet Caddesi’ndeki kortej yürüyüşü ile başlayacak. Sporcular, festival katılımcıları ve sağlık gönüllülerinden oluşan sağlık korteji ile Bursalılar, Sağlıklı Yaşam Festivali’ne davet edilecek. Festival ise 24 Haziran Cumartesi günü 12.00 - 20.00 saatleri arasında Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapılacak.

Gelir, sokak hayvanlarına

Sağlıklı kilo kontrolü, hastalıkların önlenmesine ve stresin azaltılmasına yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişiklikleri, bitkilerle gelen sağlık, sağlıklı zayıflama yolları gibi sağlıklı yaşama dair bilgiler tüm detaylarıyla festivalde ele alınacak. Uzman Dr. Ender Saraç başta olmak üzere uzman isimlerle söyleşiler, spor aktiviteleri, sağlıklı yiyecek tarifleri, tadımlar, çekilişler, yarışmalar ve akustik konserlerle katılımcılar keyifli bir gün yaşayacak. Her yaştan ziyaretçiye açık olan girişlerin ücretsiz olacağı festival ile aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluluğa da imza atılacak. Etkinlik alanındaki sponsorlu ürün satışlarından elde edilecek gelirin tamamı sokak hayvanlarına mama ve ilaç desteği olarak kullanılacak.

Festival, İkilem Grubu konseri ile son bulacak.