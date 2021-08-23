Değirmenköy’de Domatesler Yarıştı

Silivri’de yetişen yöresel ürünleri tanıtmak ve üreticileri desteklemek amacıyla düzenlenen tarım temalı festivaller devam ediyor. Silivri Belediyesi, Batı Karadeniz illerinde yaşanan sel felaketleri nedeniyle konser ve eğlence programlarını iptal ettiği 37. Değirmenköy Domates Festivali’nin yarışma bölümünü gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen festivalde Değirmenköylü 69 çiftçinin ürettiği birbirinden lezzetli doğal domatesler yarıştı. Ziraat mühendislerinden oluşan jüri üyelerinin koku, görünüm ve lezzetlerine göre yaptıkları puanlamaların ardından yarışmanın birincisi İsmail Korkut tam altın, ikincisi Tarık İlhan yarım altın, üçüncüsü Mehmet Cihan da çeyrek altın ile ödüllendirildi. Dereceye giren yarışmacılara ayrıca Kolan Hastanesi tarafından check-up hediye edildi. Yarışmanın birincisine ödülünü Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ikincisine İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Üçüncüsüne ise MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın takdim etti. Yılın ilk üreticisi İlyas Kıran ise kazandığı altın ödülünü eski Değirmenköy Belediye Başkanı Mümin Tuğlu’nun elinden aldı. Festivalde Ahenk Sanat ve Beydans Halk Oyunları ekiplerinin dans gösterileri izleyiciler tarafından büyük beğeni ve alkış topladı. Festivalde tüm katılımcılara domates çorbası ve domates sosu ikram edildi.

“KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR BELEDİYE OLACAĞIZ”

Festivaldeki konuşmasına “37. Değirmenköy Domates Festivali için sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.” diyerek başlayan Başkan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz yola çıkarken marka olmuş, herkes tarafından ayırt edilen, tercih edilen, herkesin en az bir defa görmek isteyeceği ve hayatının bir bölümünde yaşamayı arzu ettiği bir Silivri hayal ettik. Marka kent olmanın en önemli parametrelerinden birinin tarım olduğundan hareketle hem üretmek hem de üreticiyi desteklemek için kolları sınadık. Silivri 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir arazisi ile İstanbul’un en verimli topraklarına sahip bir kent. Biz topraklarımızı doğru değerlendirmek adına bu yıl 2 bin 500 dönüm arazimizde zirai faaliyette bulunduk. Ürettiğimiz 400 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpayı çiftçilerimizle paylaştık. Hayvancılarımıza 50 bin balya samanın dağıtımını sürdürüyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere bu yıl 50 bin litre ayçiçek yağı hediye edeceğiz. Bu yıl gerçekleştirdiğimiz tarımsal üretimle yaptığımız doğrudan destek 7 milyon TL’yi bulacak. Üstelik bu hizmetleri kasamızdan tek kuruş para çıkmadan ama kasamıza da bir kuruş para koymadan yapıyoruz. Biz üreten, kendi ayakları üzerinde duran, kurumsal kimliğini kazanmış ve hizmetleriyle tüm belediyelere örnek olan bir belediye inşa etmeyi amaçlıyoruz.”



Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 18:32

Silivri Belediyesi olarak Değirmenköy’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Seçimlerden önce Değirmenköy köy kahvesinde Değirmenköy’ün girişinde atıl halde bulunan ve içerisinde ineklerin otladığı stadın yerine yepyeni bir stat yapacağımızın sözünü vermiştik. Seçimleri kazanmamızın hemen ardından Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret ederek buraya amatör ve profesyonel maçların oynanacağı 1.000 kişilik bir stat yapılmasını rica ettik. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı ve hemen ardından başlayan çalışmalarda çok kısa süre içerisinde sona gelindi. Yakında hizmete açılacak stadımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz festival dönemi Değirmenköy’e bir köylü pazarı yapacağımızı söylemiştik. Köylü pazarı yapmaya karar verdiğimizde Değirmenköy’e aynı zamanda bir de kapalı pazar yeri inşa etme kararı aldık. Bugün de festivalimizi bu kapalı pazar yerimizde gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz sözü iki misli ile yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Pazar yerlerimizle aracılara ihtiyaç duymadan üretici ile tüketicinin direkt buluşmasını sağlıyoruz. Kapalı pazar yerimizi aynı zamanda çok amaçlı bir etkinlik alanı olarak tasarladık. Burada düğünler, kına geceleri, asker uğurlaması ve iftar yemeği organizasyonları yapılabilecek. Üstelik yaptığınız bu etkinliklerden belediye olarak hiçbir ücret talep etmeyeceğiz. Bu hizmetlerimizin dışında Değirmenköy’deki yerleşim alanlarına 3 bin ton asfalt döktük. Şu an İBB ile İSKİ’nin yaptığı altyapı çalışmalarının ardından biz de bordür, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına başlayacağız. Değirmenköy’ün çehresi bir hayli değişecek. Çünkü Değirmenköylü hemşehrilerim bunu fazlasıyla hak ediyor.” diye konuştu.Festivale; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festival yarışmacıların ödüllerinin almalarının ardından yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.