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Festival Eğlenceleri Ertelendi

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Bugün ve yarın yapılacak olan ‘Ortaköy Börek Festivali’ ve ‘Selimpaşa Topatan Kavun ve Bamya Festivali’ndeki konser ve eğlence programları ileri bir tarihe ertelendi.

Festival Eğlenceleri Ertelendi
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Konu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın imzasıyla Silivri Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada “ Birçok ilimizde hala devam etmekte olan yangınlar ve yangından etkilenen vatandaşlarımızın acısı hepimizi derinden etkilemiştir. Bu nedenle bugün ve yarın düzenlemeyi planladığımız ‘Ortaköy Börek Festivali’ ve ‘Selimpaşa Topatan Kavun ve Bamya Festivali’ndeki konser ve eğlence programları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bugün Sadece Ortaköylü hanımefendilerin katılacağı ‘Börek Yarışması’ ve Cumartesi günü yapılacak olan En İyi Bamya ve Kavun ile Bamya Yemeği yarışmaları gerçekleştirilecektir. Yangınların bir an önce kontrol altına alınabilmesi en büyük temennimiz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.” İfadelerine yer verildi.

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