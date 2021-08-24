Festivalin Kalbi Silivri’de Atıyor

Silivri Belediyesi tarafından 59 yıldır sürdürülen geleneksel Yoğurt Festivali bu yıl da eğlenceli ve renkli etkinlik programı ile dopdolu geçecek. Yoğurt Festivali kapsamında; ödüllü turnuvalar, geleneksel yoğurt mayalama ve yoğurt yeme yarışması, karaoke yarışması, çocuk şenliği, ödüllü spor aktiviteleri, sergiler ve yöresel halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Festivalin sahne programlarında ise ünlü sanatçılar Hadise, Koray Avcı ve Turgay Başyayla Silivrililer ile buluşacak. Ayrıca festivalin son gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramında ‘Zafer Yürüyüşü’’ düzenlenecek. Festival kapsamında gerçekleştirilecek 16. Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde ise aralarında 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin bu yılki altın kemer sahibi Ali Gürbüz, Recep Kara ve Şaban Yılmaz’ın da yer aldığı 24 başpehlivan ve yaklaşık 350 sporcu er meydanına çıkacak.

FESTİVAL AÇILIŞ KORTEJİ İLE BAŞLAYACAK



59. Yoğurt Festivali 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 19.30’da belediye binası önünden hareket edecek rengârenk açılış korteji ile başlayacak. Toplam üç gün sürecek festival ile Silivrililer eğlencenin tadını çıkaracak.Festivallerin ilçenin tanıtımı için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Şehrimizin tanıtımı; örf, adet ve geleneklerimizin yaşatılması ve yöresel ürünlerimizin tüm Türkiye hatta dünya ile paylaşılması noktasında festivaller çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu yıl 59.’sunu düzenlediğimiz Yoğurt Festivali’mizi de; ilçemizi tanıtmak, manevi değerlerimizi yaşatmak, kentimizin ekonomisine katkı sağlamak ve sizlerle el ele, gönül gönüle vermek amacıyla gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimi üç gün sürecek Yoğurt Festivali’mize davet ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.