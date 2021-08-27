İşte Festivalin Detayları

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 59. Yoğurt Festivali’nde heyecan başladı. 28-29-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin etkinlik takvimine göre; festivalde ödüllü turnuvalar ve spor aktiviteleri, geleneksel yoğurt yeme ve yoğurt mayalama yarışmaları, çocuk şenliği, sergiler ve yöresel halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Festivalin sahne programlarında ise ünlü sanatçılar Hadise, Koray Avcı ve Turgay Başyayla şarkılarıyla Silivrililer ile buluşacak. Ayrıca festivalin son gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda “Zafer Yürüyüşü” düzenlenecek. Festival kapsamında gerçekleştirilecek 16. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nde ise aralarında 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin bu yılki altın kemer sahibi Ali Gürbüz, Recep Kara ve Şaban Yılmaz’ın da yer aldığı 24 başpehlivan ve yaklaşık 350 sporcu er meydanında boy gösterecek.

FESTİVALİN ETKİNLİK TAKVİMİ

Üç gün boyunca Silivrilileri eğlenceye doyuracak 59. Yoğurt Festivali’nin etkinlik programı şu şekilde:

1) 28 Ağustos 2021 Saat: 11.00-18.00 / Plaj Voleybolu Turnuvası - Silivri Plajı Kumluk Mevkii

2) 29 Ağustos 2021 Saat: 10.00-18.00 / Plaj Futbolu Turnuvası - Silivri Plajı Kumluk Mevkii

3) 28-29-30 Ağustos 2021 Saat: 11.00-19.00 / Satranç Turnuvası - Alibey Spor Salonu

4) 28-29 Ağustos 2021 Saat: 12.00-18.00 / Tavla Turnuvası - Atatürk Meydanı Zabıta Noktası Yanı

5) 27-28-29 Ağustos 2021 Saat: 17.30-22.30 / Basketbol Turnuvası - Aydan Siyavuş Basketbol Sahası

6) 28 Ağustos 2021 Saat: 18.00 / Karaoke Yarışması - Sahil Boğluca Deresi Yanı Amfitiyatro

7) 28 Ağustos 2021 Saat: 19.30 / Festival Açılış Korteji - Belediye Binası Önü

8) 28-29 Ağustos 2021 Saat: 20.00 / Kültür Merkezi Festival Sergisi - Silivri Sahili

9) 28-29 Ağustos 2021 Saat: 20.00 / Mahalle Evi Festival Sergisi - Silivri Sahili

10) 28-29 Ağustos 2021 Saat: 20.00 / Engelli ve Yaşlı Koordinasyon Merkezi Festival Servisi - Silivri Sahili

11) 28 Ağustos 2021 Saat: 20.30 / Hadise Konseri - Silivri Sahili

12) 29 Ağustos 2021 Saat: 15.00-20.00 / Çocuk Şenliği - Mimar Sinan Köprüsü Sahil Koridoru

13) 29 Ağustos 2021 Saat: 18.00 / Yoğurt Mayalama Yarışması - Sahil Boğluca Deresi Yanı Amfitiyatro

14) 29 Ağustos 2021 Saat: 20.30 / Koray Avcı Konseri - Silivri Sahili

15) 30 Ağustos 2021 Saat: 10.00 / 16. Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri - Kavaklı Stadı

16) 29-30 Ağustos 2021 Saat: 12.00 / Bir Zaferin Hikâyesi ve Atatürk Sergisi - Oğuz Aral Sergi Salonu

17) 30 Ağustos 2021 Saat: 19.30 / Zafer Yürüyüşü - Belediye Binası Önü

18) 30 Ağustos 2021 Saat: 20.30 / Turgay Başyayla Konseri - Silivri Sahili