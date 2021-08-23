Kadıköy’de Karpuz Ziyafeti

Tarım kenti Silivri’de festival heyecanı devam ediyor. Silivri Belediyesi, Batı Karadeniz illerinde yaşanan sel felaketleri nedeniyle eğlence ve konser programlarını iptal ettiği 10. Kadıköy Karpuz Festivali’ni yarışma formatında düzenledi. Kadıköy’ün doğal iklim koşulları ile sulama yapılmadan yetiştirilen lezzetli karpuzları ‘En İyi Karpuz’ yarışmasında kıyasıya rekabet etti. Ziraat mühendislerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmelerinin ardından yarışmanın birincisi Mehmet Efe Yalın tam altın, ikincisi Nihat Erol yarım altın, üçüncüsü Cem Öztunç ise çeyrek altın ile ödüllendirildi. Ayrıca dereceye giren yarışmacılar Özel Yaşam Tıp Merkezinden check-up ve Silivri Ziraat Odasından para ödülü de kazandı. Yarışmanın birincisine ödülü Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ikincisine Silivri Belediye Meclis Üyesi Erdoğan Gökalp Kalaycı, üçüncüsüne ise Silivri Belediye Meclis Üyesi Salim Çavdar tarafından takdim edildi. İlk hasadı yapan Hulusi Çakmak da kazandığı altın ödülünü Başkan Yılmaz’ın elinden aldı. Festival ayrıca çocukların karpuz yeme yarışmasına da sahne oldu. Yarışmanın birincisi Orçun Oğuz, ikincisi Doruk Kaya, üçüncüsü Osman Karakoç oldu. Yarışmada dereceye girenler Öz Kırtasiye’den 500 liralık hediye çeki ile ödüllendirildi. Çocuklara ödüllerini Silivri Belediye Meclis Üyesi Elif Yılmazer takdim etti. Festivalde Ahenk Sanat Kulübü ve Beydans Halk Dansları Topluluğu, yöresel dans performansları ile büyük beğeni topladı. Karpuz festivaline katılan tüm vatandaşlara karpuz, peynir ve köy ekmeği ikram edildi.

“ÜRÜNLERİ HALDEN DEĞİL SİLİVRİLİ ÜRETİCİLERDEN ALIN”

Festivaldeki konuşmasında üretici ile tüketici arasındaki bağın ekonomi için önemine vurgu yapan Başkan Yılmaz, “Bugün İstanbul’un hatta Türkiye’nin en lezzetli karpuzunun yetiştiği Kadıköy’deyiz. 10. Kadıköy Karpuz Festivali’nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Daha önce Değirmenköy’de Domates Festivali’ni gerçekleştirdik. Ondan önce Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’ni ve Ortaköy Börek Festivali’ni gerçekleştirdik. Ben buradan Silivri’de restoran, kafeterya, market işleten yani ilçemizde esnaflık yapan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum: Ürünlerinizi halden değil Silivri’deki üreticilerimizden alın. Böylece hem ilçemizin ekonomisi gelişecek hem de aldığınız ürünler daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı olacak.” dedi.

“SİLİVRİ’DE AYRIM, GAYRIM, KUTUPLAŞMA YOK”

Silivri Belediyesinin yaptığı tarımsal üretim faaliyetleri ve üreticilere yapılan destekler hakkında bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Bu yıl 2 bin 500 dönüm arazimizde tarımsal faaliyet yapıyoruz. Bu arazilerin bin dönümüne arpa, 500 dönümüne buğday, 500 dönümüne ayçiçek, 75 dönümüne silajlık mısır ektik. Yaklaşık 500 dönüm arazimizi de kadın ve genç çiftçilerimiz başta olmak üzere tarımsal üretim yapmaları şartıyla çiftçilerimize üçer beşer dönüm bedelsiz olarak kiraladık. Yaptığımız arpa ekiminden elde ettiğimiz 400 ton tohumluk arpayı 200 kiloluk dilimler halinde 2 bin çiftçiye dağıttık. Arpa ve buğday ekiminden elde ettiğimiz 50 bin balya samanı dar gelirli hayvancılarımıza dağıtıyoruz. Ayçiçek ekiminden elde edeceğimiz 50 bin litre ayçiçek yağını beş kiloluk tenekeler halinde 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracağız. Yaptığımız mısır ekiminden elde edeceğimiz 500 ton silajlık mısırı da 500 kiloluk dilimler halinde bin hayvancımıza kaba yem ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla hibe edeceğiz. Biz bu çalışmalarımızı vatandaşlarımıza öncü olabilmek, onlara bir soluk, bir nefes olabilmek adına yapıyoruz. Üstelik desteklerimizi hiçbir ayrım yapmadan, üreten herkese, talep eden herkese eşit bir şekilde veriyoruz. Çünkü Silivri’de ayrım yok, gayrım yok, Silivri’de kutuplaşma yok. Silivri’de farklı yönler törpülenmiyor. Silivri’de ortak paydalarımızı artırıyoruz. Silivri Belediyesi bu projeleriyle Türkiye’de birçok belediyeye örnek oluyor. Bununla ne kadar övünsek azdır. Bu yaptıklarımızla yetinmeyeceğiz ve hep bir adım daha ileriye, çıtayı bir adım daha yukarıya, ufuk çizgimizi biraz daha ileriye koyarak üretmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 18:31

TBMM’den geçen Kırsal Mahalle Yasası’nın köylüler için birçok avantajı bulunduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Yaklaşık 1,5 yıl önce MHP Grubu olarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde; İstanbul’da bulunan 33 köyün biten indirimli su tarife sürelerinin uzatılmasıyla ilgili bir teklif verdik. Etiler’de, Bakırköy’de havuzu dolduran su ile Kadıköy’de hayvanı sulayan, marulu sulayan su aynı olamaz dedik. Teklifimiz oy birliği ile kabul edilmesine rağmen İBB yönetimi zimmet çıkar düşüncesiyle TBMM tarafından bir düzenleme çıkarılmaz ise bunu yapamayacaklarını belirtti. Daha sonra Cumhur İttifakının milletvekilleri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde TBMM’de köylünün köy tüzel kişiliğindeki haklarının birçoğunun iade edildiği bir Kırsal Mahalle Yasası çıkarıldı. 2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe girecek yasaya göre köylerimiz emlak ve çöp vergisinden muaf olacak. Su tarifeleri indirimli olacak. Köylerdeki kasabımız, marketimiz basit usulde defter tutabilecek. Köyde yaşayan vatandaşlar imar ve ruhsat harcından muaf olacak. Biz bu yasanın yürürlüğe girmesine 9 ay kala belediye meclis üyelerimizin oy birliği ile Silivri’nin köylerinde yapılacak inşaatlardan ruhsat harcı almamayı kararlaştırdık. Şu an oğlunuza ya da kızınıza bir ev yapmak istediğinizde sizden bir kuruş ruhsat harcı almıyoruz. Yani Silivri Belediyesi olarak yasanın yürürlüğe girmesini beklemeden köylüye, çiftçiye destek vermeye devam ettik. Merak etmeyin biz hep sizin yanınızda olmaya ve sizlerle beraber yürümeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.Silivri’de yapılacak İstanbul’un ilk ve tek hayvan satış pazarı hakkında bilgi veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak; İstanbul’daki ilk ve tek hayvan satış pazarını hayata geçireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. Üretici ile tüketici el ele tutuşacak ve pazarlığını orada yapacak. Aracı olmayacak. Bu pazar sayesinde üreticilerimiz hayvanını ucuza satmak zorunda kalmayacak ve değerinde satacak. Ayrıca mezbaha konusunda da ilçemizin ciddi sıkıntıları bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Silivri Belediyesi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine hayvan satış pazarımızın yanında bir mezbahayı açıp işletmeyi teklif edeceğiz. Görevi bize devrederlerse Silivri’de bir mezbahayı da hizmete sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.Festivale; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK Temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Festival yarışmacıların ödüllerinin almalarının ardından yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.