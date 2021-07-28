Ortaköy Börek Festivali 30 Temmuz’da

Silivri Belediyesi, 11. Ortaköy Börek Festivali’nin hazırlıklarını tamamladı. Silivri’nin maharetli kadınlarının böreklerini yarıştıracağı ve eğlenceli etkinliklerin yer alacağı festival 30 Temmuz 2021 Cuma günü Ortaköy Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Festivalde; Mutfak Koçu/Şef Recep Aydoğan, Haliç Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Günay Hasdemir, Sarı Ev Yemekleri İşletmecisi Zerrin Otman, Silivri Belediyesi Gıda Mühendisi Özlem Mutlu ve Mutfak Şefi Ali Ekber jüri olarak görev yapacak. Açılan böreklerin tadımı ve jüri puanlamasının ardından birinci olan tepsiye tam altın, ikinci olan tepsiye yarım altın, üçüncü olan tepsiye ise çeyrek altın ödülü verilecek. Festivalin sahne programında ise halk oyunları ve zeybek dansı performansları sergilenecek. Ardından ünlü sanatçı Nadide Sultan birbirinden güzel şarkılarıyla Silivrililer ile buluşacak. Ayrıca festivale katılan bütün vatandaşlara börek ve ayran ikramı da yapılacak.

ÜCRETSİZ ARAÇ KALDIRILIYOR

30 Temmuz 2021 Cuma günü gerçekleştirilecek 11. Ortaköy Börek Festivali için saat 18.00’da Özel İdare İş Merkezi önünden araç kaldırılacak.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ortaköy Börek Festivali’nde düzenlenecek börek yarışması için başvuru süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen Silivrili vatandaşlar, 29 Temmuz’a kadar Ortaköy’de bulunan iletişim merkezine ya da Silivri Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelerek başvuru yapabilirler.

BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVAL DAVETİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 11. Ortaköy Börek Festivali’ne tüm Silivrilileri davet ederek şunları söyledi:

Kıymetli Hemşehrilerim

Silivri Belediyesi olarak; maharetli kadınlarımızın, gönlünü bu topraklara adamış eli nasırlı çiftçilerimizin daima yanında olmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda; ilçemizin meşhur lezzetleri olan börek, bamya, kavun, domates, karpuz ve manda yoğurdunu düzenlediğimiz festivallerle tüm Türkiye’ye duyuruyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz etkinliklerle siz değerli hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz. İlçemizin tanıtımına katkı sağlayan geleneksel festivallerimizin daha anlamlı olabilmesi için sizlerin katılımı da oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kutlayabildiğimiz festivallerimizi bu yıl yine tedbirleri gözeterek ve tüm imkânlarımızı seferber ederek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. HES kodu uygulaması, ateş ölçümü, maske ve mesafe konusunda titiz bir çalışma yürüteceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımıza kesinlikle aşı yaptırmaları konusunda da tavsiyelerimi bir kez daha hatırlatıyor ve festivallerimizde tüm Silivrililere iyi eğlenceler diliyorum.

PROGRAM AKIŞI:

17.00 - Yarışmaya Katılacak Olan Böreklerin Kabulü

18.00 - Özel İdare İş Merkezi / Ring Seferi

19.00 - Jüri Değerlendirmesi

19.30 - Sahne Programları Başlangıcı

1) Ahenk Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Gösterisi

2) Elit Dans Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Gösterisi

3) Beydans (Zeybek Gösterisi)

20.15 – Ödüllerin Takdimi

20.30 - Sanatçı Nadide Sultan Konseri