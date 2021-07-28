Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali 31 Temmuz’da

Silivri Belediyesi, ilçenin ünlü festivallerinden biri olan 9. Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Selimpaşa’nın meşhur lezzetlerinden kavun ve bamyayı ülke geneline duyurmak amacıyla düzenlenen festival, 31 Temmuz 2021 Cumartesi günü gerçekleşecek. Festival kapsamında Selimpaşa Çay Bahçesi’nde bamya yemeği yarışması, en iyi bamya yarışması ve en iyi kavun yarışması olmak üzere üç yarışma düzenlenecek. Yarışmalarda; Ziraat Odası Ziraat Mühendisi Erkan Öztürk, Silivri Belediyesi Ziraat Mühendisi Aslı Uçman, Selimpaşa Tarımsal Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Elmaslı, TÜRAM Lisesi Ziraat Mühendisleri Serhan Azsöz ve Nilay Dinçel jüri üyeliği görevini üstlenecek. Lezzetli bamya yemekleri kategorisinde jüri tarafından belirlenen en iyi bamya yemeğine çeyrek altın, ikinci yemeğe gram altın, üçüncü yemeğe ise yarım gram altın ödülü verilecek. En iyi bamya ve en iyi kavun yarışmalarında ise birincilere tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere de çeyrek altın ödülü verilecek. Festivalin sahne programında ise çeşitli dans performansları sergilenecek. Dans gösterilerinin ardından ünlü şarkıcı Rober Hatemo davetlilere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

ÜCRETSİZ ARAÇ KALDIRILIYOR

31 Temmuz 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek 9. Topatan Kavunu ve Bamya Festivali için saat 18.00’da Özel İdare İş Merkezi önünden araç kaldırılacak.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nde düzenlenecek bamya yemeği yarışması için başvuru süreci devam ediyor. Yarışmaya katılmak isteyen Silivrili vatandaşlar, Selimpaşa’da bulunan iletişim merkezinden kayıt yaptırabilecekler. Ayrıca yarışma için kayıt süreci festival alanında da devam edecek.

BAŞKAN YILMAZ’DAN FESTİVAL DAVETİ

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 11. Ortaköy Börek Festivali’ne tüm Silivrilileri davet ederek şunları söyledi:

Kıymetli Hemşehrilerim

Silivri Belediyesi olarak; maharetli kadınlarımızın, gönlünü bu topraklara adamış eli nasırlı çiftçilerimizin daima yanında olmak için çalışmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizin meşhur lezzetleri olan börek, bamya, kavun, domates, karpuz ve manda yoğurdunu düzenlediğimiz festivallerle tüm Türkiye’ye duyuruyoruz. Ayrıca düzenlediğimiz etkinliklerle siz değerli hemşehrilerimizi mutlu etmeyi amaçlıyoruz. İlçemizin tanıtımına katkı sağlayan geleneksel festivallerimizin daha anlamlı olabilmesi için sizlerin katılımı da oldukça önemli. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgınının gölgesinde kutlayabildiğimiz festivallerimizi bu yıl yine tedbirleri gözeterek ve tüm imkânlarımızı seferber ederek gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. HES kodu uygulaması, ateş ölçümü, maske ve mesafe konusunda titiz bir çalışma yürüteceğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımıza kesinlikle aşı yaptırmaları konusunda da tavsiyelerimi bir kez daha hatırlatıyor ve festivallerimizde tüm Silivrililere iyi eğlenceler diliyorum.

PROGRAM AKIŞI:

17.00 - Yarışmaya Katılacak Olan Ürünlerin Kabulü

18.00 - Özel İdare İş Merkezi / Ring Seferi

19.00 - Jüri Değerlendirmesi

19.30 - Sahne Programları Başlangıcı

1) Ahenk Sanat Gençlik ve Spor Kulübü Gösterisi

2) Beydans (Zeybek Gösterisi)

20.15 – Ödüllerin Takdimi

20.30 - Sanatçı Rober Hatemo Konseri