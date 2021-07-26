Silivri Belediyesi festivaller sezonunu açtı.

30 Temmuz 2021 Cuma akşamı Geleneksel 11. Ortaköy Börek Festivali kapsamında ses sanatçısı Nadide Sultan sahne alırken, yine Ortaköy meydanında börek yarışmaları gerçekleştirilecek.

31 Temmuz 2021 Cumartesi akşamı ise Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali düzenlenecek. Rober Hatemo’nun sahne alacağı festival kapsamında topatan kavunu ve bamya yarışması da gerçekleştirilecek.

YOĞURT FESTİVALİ AĞUSTOS’TA

Silivri Belediyesi’nin 2021 yaz mevsimi festivaller programı dahilinde Ağustos ayı içerisinde Değirmenköy Domates Festivali, Kadıköy Karpuz Festivali ve Silivri Yoğurt Festivali’nin de bu yıl yapılması bekleniyor.

Covid-19 salgını kapsamında 4. dalganın yaşanması durumunda ise Ağustos ayında yapılması beklenen festivallerin iptal edilmesi gündeme gelebilecek.