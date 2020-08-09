Silivri’de En İyi Kavun ve Bamya Üreticileri Yarıştı

Silivri Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali bu yıl pandemi gölgesinde gerçekleştirildi. 8’incisi planlanan festival organizasyonu pandemi nedeniyle yarışma ile sınırlı tutuldu. Selimpaşa Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, mevsim boyunca kavun ve bamya üretimi yapan çiftçiler yarıştı. Kovid-19 salgın hastalığı gözetilerek hazırlık yapılan alanda dezenfektan ve maske dağıtılırken, ayrıca sık sık sosyal mesafe ve temas konusunda uyarılarda bulunuldu. 32 bamya ve 18 kavun üreticisinin mahsullerini yarıştırdığı etkinlikte, vatandaşlara kavun ve bamya turşusu ikram edildi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üreticileri ziyaret ederek başarılar diledi.

Geleneksel 8’nci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışmasına Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz eşi Ezgi Yılmaz ile birlikte katılırken, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, tarım kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş etkinlik alanında Selimpaşalı üreticilerin yarışma heyecanına ortak oldu.

BAŞKAN YILMAZ: “İMARLI ARAZİLERDEN DAHA DEĞERLİ TARIM TOPRAKLARI OLACAK”

Yarışmada konuşma yapan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, üretim çalışmalarına yönelik önemli mesajlar verdi. 1974 yılında belde olan Selimpaşa’nın kurucu belediye başkanı İzzet Gürçay’ı anarak sözlerine başlayan Başkan Yılmaz, Silivri’nin tarım ve hayvancılık alanında tüm özelliklere sahip olduğunu belirtti.

“İstanbul’a en büyük değeri katacak topraklar buralardır.” diyen Başkan Yılmaz, şunları söyledi: “Silivri Belediyesi olarak her zaman marka kentin lokomotifi olan tarım ve hayvancılığın, çiftçinin ve üreticinin yanında olacağız dedik. Siz yeter ki tarımdan, tarımsal topraklardan, üretimden vazgeçmeyin. Ben Silivri’ye imarlı arazilerden daha değerli tarım toprakları vaat ediyorum. Bu değerli topraklara hep birlikte sahip çıkacağız. Silivri’de hiç ekilmeyen 300 dönüm arazimizi ekerek 120 ton yerli ve milli sertifikalı arpa tohumunu dar gelirli çiftçi ve hayvancımıza teslim ettik. Bu proje ile 5 yılda çiftçilerimize 10 milyon lira katkı sağlamış olacağız. Biz Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezimizde Silivri için araştırmaya, geliştirmeye, üretmeye devam edeceğiz.”

KADIN ÜRETİCİLERE “ÜCRETSİZ TARIM ARAZİSİ” SÖZÜ

En İyi Bamya Yarışması kategorisinde dereceye giren üç kadın yarışmacının ödüllerini veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, dereceye giren kadın üreticilerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek bir de müjde verdi: “Yola çıkarken uzattığım eli havada bırakmayıp yanımızda olan hanımefendilere seslenmek istiyorum. Tarımsal üretim yapmak isteyen kim varsa, belediyemizin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne başvursunlar, biz hanımefendilere Selimpaşa’da belediyemize ait arazileri ücretsiz bir şekilde tahsis edelim. Yeter ki siz üretin. Çocuklarınıza, hane halkınıza katkınız olsun.”

78 YAŞINDAKİ ÇİFTÇİ: “İKİ TRAKTÖRÜM VAR EMRİNİZE AMADE”

En İyi Kavun Yarışmasında 2. seçilen Asım Erkan, ödül töreninde söz alarak Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a tarıma ve çiftçiye verdiği destekler için teşekkür etti. 78 yaşındaki kavun üreticisi, “Silivri Belediye Başkanımızın tarıma ve çiftçiye verdiği arpa tohumu desteği ve saman desteği için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl Selimpaşa’daki arazileri de ekeceğini söyledi. Benim iki traktörüm var. İkisi de istediğiniz zaman emirinize amadedir. Selimpaşa’da ekilecek olan arazilerde dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.” dedi.

KAVUN VE BAMYANIN EN İYİ ÜRETİCİLERİ ÖDÜL ALDI

Jüri üyeliğini İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü temsilen Ziraat Mühendisleri Turan Deniz ve Kemal Yılmaz, Silivri Ziraat Odası Başkanlığını temsilen Ziraat Mühendisi Erkan Öztürk ve Silivri Belediyesi’ni temsilen Ziraat Mühendisi Aslı Uçman’ın yaptığı yarışmada “En İyi Bamya” ödülü için 32 üretici ve “En İyi Kavun” ödülü için 18 üretici jüri karşısına çıktı. İrilik, aroma, görüntü, tat, iç ve dış renk değerlendirmesinde en yüksek puanları alan 3 kavun üreticisi belirlendi. En iyi kavun yarışmasında 1’inci Serdar Demirel, 2’nci Asım Ertan, 3’üncü ise Zehra Tekin oldu. Bamya kategorisinde ise homojenlik, şekil, büyüklük ve renk değerlendirmesi sonucu en yüksek puanı alan yarışmacılardan Seher Özcan 1’inci, Melek Demirci 2’nci, Nermin Bekar ise 3’üncü oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödüllerini Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Celalettin Yazıcı, Ömer Tekin ve Şükriye Akkaya Karakuş, CHP Belediye Meclis Üyeleri Süheyl Kırkıcı ve Ersin Taşkın, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer ile Silivri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Recep Akıncı takdim etti. Her iki yarışmada da birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ödülü verildi. Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer de dereceye giren tüm yarışmacılara hediye çeki takdiminde bulundu.

Geleneksel 8’nci Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması davetliler ve vatandaşlara kavun ve bamya turşusu ikram edilmesi ile sona erdi.