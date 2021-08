Silivri’de Festival Gibi Festival

Silivri’nin meşhur yoğurdunun yaşatılması ve tüm Türkiye’ye tanıtılması amacıyla düzenlenen 59. Yoğurt Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek festivalin ilk gününde binlerce kişi festival alanını doldurdu. Haftalardır büyük bir heyecanla beklenen festivali izlemeye gelen Silivrililer eğlence dolu, unutulmaz bir gün yaşadı. Ödüllü turnuvalar ve yürüyüş korteji ile başlayan festivalin sahne programlarında Ahenk Sanat Kulübü yöresel halk oyunları, Cazgır Recep ise mani şovuyla büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçı Hadise verdiği konser ile ilk güne damgasını vurdu.

YÜRÜYÜŞ KORTEJİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

59. Yoğurt Festivali belediye binası önünden yapılan renkli yürüyüş korteji ile başladı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile eşi Ezgi Yılmaz, ilçe protokol üyeleri ve gösteri gruplarının yer aldığı korteje Silivrililer yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yılmaz, evlerinin balkonları ve camlarından korteje alkışlarla eşlik eden vatandaşları selamladı. Kortej yürüyüşü Silivri sahilindeki festival alanında sona erdi.

“SİLİVRİLİLİK RUHU ETRAFINDA TOPLANMIŞ KOCAMAN BİR AİLEYİZ”

Festivalin açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, “Tarihin içerisinden, vakur bir şekilde sıyrılarak, bugünlere gelen güzel şehrim... Medeniyetlerin beşiği, her daim barışın, huzurun ve kardeşliğin adresi… Selam Olsun Sana... Selam Olsun Silivri... Bu topraklara gönlünü mühürlemiş Silivri aşıkları, Silivri sevdalıları, sözlerime başlarken hepinizi en içten duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyor ve hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyorum. KOVID-19 hastalığı ile mücadele kapsamındaki kısıtlamalar nedeniyle, geçtiğimiz yıl yapamadığımız Geleneksel Yoğurt Festivali’mizin 59’uncusunda, bugün sizlerle bir arada olmaktan, kalplerinizdeki sıcaklıktan, gözlerinizdeki pırıltıdan, yüzlerinizdeki gülümsemeden dolayı çok mutluyum. Sevgili Silivrililer, biz bugün burada, sadece bir festival gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada, el ele tutuşarak, gönül gönüle vererek; yüzyıllardır bir arada yaşama kültürünün en nadide temsilcisi olan Türk milletinin, bu kültürü asla bırakmayacağının, kardeşliğimizin ve beraberliğimizin asla bozulmayacağının da mesajını veriyoruz. Ne güzelsin Silivri… Piri Mehmet Paşa Cami, aynı kıbleye hep beraber baş koyuşumuzu dile getirir. Mimar Sinan Köprüsü; dünden miras aldığımız umutlarımızı üzerinde gezdirir. Kalepark, tarihe meydan okuyan kadim yapısıyla üzerimize gölgelik olur. Silivri Sahili, özlemlerimizi taşır, sevdalarımızı yüzdürür. Yoğurdumuz ağzımızın tadı, sohbetlerimizin yarenliğidir. Bunun için tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, Silivri’de hayat var diyoruz. İstanbul’un en güzel şehrine hizmet etmekten bahtiyarlık duyuyorum. İşte bu kalabalık, işte bu meydan; birlik ve beraberliğimizin en güzel nişanesidir. Biz bu birliktelik inancını; kardeşliğin ve beraberliğin teminatı olan Ahi Evran’dan… ‘Hakk’ı gerçekten sevenlere cümle alem kardeş gelir’ diyen Yunus Emre’den… ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ diyen Hacı Bektaş Veli’den… ‘Ne olursan ol gel’ diyen Hz.Mevlana’dan… ‘Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyoruz. Biz, Silivrililik ruhu etrafında toplanmış kocaman bir aileyiz... Silivri’de ayrım yok, kutuplaşma yok! Silivri’de farklı yönler sivriltilmiyor. Kimse dini inancına, ideolojisine, siyasi görüşüne, memleketine göre sınıflandırılmıyor. Silivri’de ortak paydalar her geçen gün artıyor. Silivri; unutulan, bilinmeyen, farklı tanımlamalar yapılan ilçe olmaktan artık kurtuldu. Türkiye’de örnek alınan, gıpta ile bakılan bir ilçe haline geldi. Şimdi Silivri bir başka güzel. Bu kadarıyla yetinecek miyiz? Tabii ki de hayır. Durmayacağız, yerimizde saymayacağız. Hep bir adım daha ileriye, çıtayı bir adım daha yukarıya taşıyarak, koşar adımlarla yolumuzda ilerleyeceğiz. Bu yoldan da asla dönmeyeceğiz. Gece gündüz demeden, 7/24 var gücümüzle çalışmaya, sizlere hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Silivri’miz tarihi, doğal güzellikleri, tertemiz havası, iklimi, yemyeşil arazileri ve göz kamaştırıcı deniziyle eşine ender rastlanan bir tabiat harikasıdır. İstanbul’un en verimli topraklarına sahibiz. 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir arazilerimiz ile tekiz. Bizim bu potansiyellerimizin farkına varıp, harekete geçirmemiz gerekiyor. Silivri’yi tanıtmak, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak, yöresel ürünlerimizi tüm Türkiye ve dünya ile paylaşmak noktasında geleneksel festivallerimizin önemi çok büyük. Bu yılki yöresel festivallerimizi, ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve sel felaketleri nedeniyle yarışma formatında düzenledik. Ortaköy’de böreklerimiz, Selimpaşa’da topatan kavunu ve bamyalarımız, Değirmenköy’de domateslerimiz, Kadıköy’de karpuzlarımız yarıştı. Şimdi de üç gün sürecek Yoğurt Festivali’mizi gerçekleştiriyoruz. Bu topraklarda 150 yılı aşkın süredir yoğurt mayalanıyor, 59 yıldır festival yapılıyor. Biz sizlerle el ele vererek hem festivallerimizi sürdürmeye, hem de Silivri’de ilkleri başarmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, konuşmama son verirken, sizlere eğlence dolu, unutulmaz bir festival diliyorum. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor; keyif, mutluluk ve huzur içerisinde daha nice festivallerde bir arada olmayı temenni ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.” dedi.

HADİSE SİLİVRİ’DE FIRTINA GİBİ ESTİ

Silivri sahilinde sahne alan ünlü sanatçı Hadise, birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirdi. Şarkılarının yanı sıra dans ekibi ile yaptığı şovlarla binlerce kişiyi coşturan Hadise, festivali izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Başkan Volkan Yılmaz sahnede ünlü sanatçıya Silivri yoğurdu ile Silivri Belediyesinin kendi arazisinde yetiştirdiği sebze ve meyvelerden ürettiği doğal ürünlerden oluşan bir sepet hediye etti ve çiçek takdiminde bulundu.

Yoğurt Festivali’ne; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, eşi Ezgi Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.