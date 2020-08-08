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Topatan kavunu ve Bamya festivali bugün

Silivri Belediyesi Geleneksel 8. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Yarışması bugün gerçekleştirilecek.

Topatan kavunu ve Bamya festivali bugün

Silivri Belediyesi kapsamlı olarak düzenlemeyi planladığı 8. Selimpaşa Topatan ve Bamya Festivalini, Kovid-19 salgını nedeniyle bugün kısıtlı olarak gerçekleştirecek.

İlçede yetişen tarımsal ürünlerin tanıtımı için büyük önem taşıyan festival, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın talimatı ile sınırlı etkinliklerle bugün yapılacak. Salgın tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilecek organizasyonda Silivrili kavun ve bamya üreticileri yarışacak. Selimpaşa Meydanında saat 19.00’da başlayacak olan yarışmada dereceye giren üreticilerden 1’inciye tam altın, 2’nciye yarım altın, 3’üncüye ise çeyrek altın ödülü verilecek.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2020, 11:51
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