Festivalde açıkta satılan ürünlerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti

Bilecik'te Karadenizliler Derneği öncülüğünde kurulan ve açıkta birçok yiyeceğin satıldığı festivalle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

Festivalde açıkta satılan ürünlerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te Karadenizliler Derneği öncülüğünde kurulan ve açıkta birçok yiyeceğin satıldığı festivalle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde yer alan Kapalı Pazar alanına dün başlayan ve pazar gününe kadar devam edecek olan Kuymak Festivali adı altındaki festivalde açıkta etten, peynire, salçadan, kuruyemişe bir çok ürünler açıkta satılıyordu. Dün İHA’nın ’Bilecik’te düzenlenen festivalde açıkta satılan ürünlere tepki’ haberinin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekip alandaki esnafta denetim yaptı. Ekipler alanda bir çok ürünün insan sağlığını tehdit ettiğini tespit ederken, kurumun bu festivale izin vermediği öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekip festival alanında yaptığı incelemeler sonrası Bilecik Belediyesine valilik aracıyla ’Kaldırılması’ yönünde yazı yazdığı öğrenildi.

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Bu yazı sonrası Bilecik Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ne yapacağı merak konusu haline geldi.