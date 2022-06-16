Festivalde Balkan ezgileri mest etti

Bu yıl 60.sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’nin bu akşamki konuğu Barcelona Gipsy Balkan Orchestra oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’nın eğlenceli müzikleriyle şenlendi.

Konser öncesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik ile Ipoint Acoustic Genel Müdürü Hakan Ağalar, grubun vokali Margarita Abita ile gecenin sürpriz ismi Suzan Kardeş’e festival özel plaketi sundu.

Suzan Kardeş sürprizi

Grupla yolunun Beyoğlu Kültür Yolu etkinliğinde kesiştiğini belirten Balkan müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş, “Bursa’ya konser için geldiklerini öğrenince ben de en sevdiğim kentlerden biri olan soydaşlarımızın da yoğunlukta yaşadığı bu kente ve bu güzel festivale katılarak sürpriz yapmak istedim. Ancak bu grupla birlikteliğimiz burada bitmeyecek. Renkli müziklerini ve Balkan ezgilerinin tüm Türkiye’ye birlikte yayacağız” dedi.

60 yıllık bu öyküyü başaranları kutluyorum

Bursa festivaline uzun yıllardır katıldığının ancak genelde sahne arkasında olduğunu hatırlatan Kardeş, “Bursa festivalinin nasıl bir öykü olduğunu biliyorum. 60 yıl bir festivali devam ettirebilmek muhteşem bir başarı. Bursalıları alkışlıyorum” diye konuştu.

İspanya’nın Barselona kentinde kurulan grup, Doğu Avrupa, Güney Amerika, İspanya ve Orta Doğu bölgelerindeki müzikten ilham alarak kendi müzik tarzlarıyla Bursalı sevenlerinin karşısına çıktı.

Klezmer müziği, Jazz Manouche ve Roma müziği dahil olmak üzere birçok müzikal etkiden de yararlanarak oluşturdukları tarzlarıyla, izleyenlere keyifli bir gece yaşatan grup seyirciden büyük alkış aldı. 7 farklı ülkeden müzisyenin oluşturduğu Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, renkli sahneleri ve hareketli şovlarıyla Açıkhava Tiyatrosu’nu coşturdu. "Dere geliyor dere" şarkısını Türkçe seslendiren İtalyan solist izleyenlerden büyük alkış aldı. New Sağlık Grubu sponsorluğundaki konserde, sürpriz yaparak gruba katılan Balkan müziğinin ünlü ismi Suzan Kardeş de dinleyicilerle birlikte söylediği "Ramo" ve "Vardar Ovası" şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Konserin yarısında ünlü şarkıcı Suzan Ardeş sürpriz yaparak sahneye çıkarak 4 şarkı seslendirdi.

Sahnedeki gruba da sürpriz olarak Atatürk ve Müzeyyen Senar’ı anmak için ‘Vardar Ovası’nı seslendirdi. Son bir şarkı daha söyleyerek sahneyi gruba bıraktı.

Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ve Suzan kardeş, festivale katılanlara muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.