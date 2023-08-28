Festivale Azerin ile muhteşem final

Orhangazi Erzurumlular Derneği tarafından düzenlenen ve Cuma gününden bu yana İznik Gölü Orhangazi sahilindeki festival alanında devam eden Erzurum Şenlikleri ünlü Azerbaycanlı devlet sanatçısı Azerin konseri ile tamamlandı.

Cuma günü başlayan Orhangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Erzurum Şenlikleri tamamlandı. 3 günde birbirinden ünlü sanatçıların sahne aldığı cirit gösterilerinin ve bar oyunlarının yer aldığı Erzurum Şenlikleri’nin son gününde ise Çırpınırdı Karadeniz ile tüm dünyada adından söz ettiren Azerbaycanlı ünlü sanatçı Azerin konseri ile tamamlandı. Azerin konserini Belediye Başkanı Bekir Aydın, siyasiler, STK temsilcileri ve çok sayıda izleyici büyük bir coşku ile takip etti. Dernek Başkanı Fırat Söğütlü tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Azerin’e plaket takdimi için sahneye çıkarken, Azerin’e plaketini Belediye Başkanı Bekir Aydın ve dernek başkanı Fırat Söğütlü takdim etti. Azerin gecenin geç saatlerine kadar kaldığı sahnede finali ise Çırpınırdı Karadeniz ile gerçekleştirdi.