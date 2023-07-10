Festivalin gözdesi minik yıldızlar oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasının gözdesi Yenişehir Yıldızlar folklor ekibi oldu.

Bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, Yenişehir Osmangazi Millet Bahçesinde devam etti. Festivalde dünyaya barış ve kardeşlik mesajlarının verildiği dans gösterileriyle devam ediyor.

Sırbistan, Türkmenistan, Karadağ, Arnavutluk ülkelerindeki ekiplerin geldiği Yenişehir’de Yenişehir Belediyesi Yıldızlar folklor ekibi de yer aldı. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi gösterilen festivalde Kosova bölgesi gösteri ile festivalin en ufak ekibi Yenişehir Belediyesi Yıldızlar folklor ekibi etkinliğin gözdesi oldu.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Bu yıl 35’incisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasına ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum. Festival çerçevesinde ilçemize gelerek güzel bir vakit geçirilmesini sağlayan tüm ekiplere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.