FestOlive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivalini 57 bin kişi ziyaret etti

Balıkesir Edremit Ticaret Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali FestOlive Edremit, 57 bin 500 katılımcının yer aldığı büyük bir coşkuyla tamamlandı. Üç gün süren festival, zeytinyağı tutkunlarını, üreticileri ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Edremit’in zeytin kültürünü tanıtmak, zeytinyağı tadım bilincini artırmak ve tağşişle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla düzenlenen festivalde çeşitli atölyeler, söyleşiler ve konserler gerçekleştirildi. Festivale katılan vatandaşlar, bölgenin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, "Üç gün boyunca festival alanımızı dolduran tüm ziyaretçilerimize, emeği geçen paydaşlarımıza ve destek veren sponsorlarımıza gönülden teşekkür ederiz. Zeytinyağının bereketi, Edremit’in mis kokulu rüzgarı ve sizlerin ilgisiyle FestOlive her yıl biraz daha büyüyor" ifadelerine yer verildi.