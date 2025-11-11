Fethi Köycü, Almanya'da 'Top 111 Expertenportal' Girişimcilik Ödülü'nü kazandı

Almanya’da yaşayan Türk girişimci Fethi Köycü, uluslararası düzeyde tanınan ’Top 111 Expertenportal’ tarafından düzenlenen Girişimcilik Ödülleri’nde birincilik elde etti.

Almanya genelinde farklı sektörlerdeki girişimcileri, liderleri ve uzmanları değerlendiren Top 111 Expertenportal, her yıl düzenlediği programda yenilikçi projeleri ve etki oluşturan girişimcileri ödüllendiriyor. Almanya’da yaşayan Türk girişimci Fethi Köycü de Girişimcilik Ödülleri’nde birincilik elde etti. Köycü, bu başarısıyla listede birinci sırada yer alan ilk Türk oldu. Yenilikçi çalışmaları, liderlik vizyonu ve girişimcilik alanındaki etkisiyle jüri tarafından takdir edilen Köycü, bu ödülle adını Avrupa’nın önde gelen genç girişimcileri arasına yazdırdı.

"Bir Türk olarak bu ödülü almak gurur verici"

Başarı sonrası açıklamada bulunan Köycü, "Almanya’da yaşayan bir Türk olarak bu ödülü almak benim için büyük bir gurur. Bu başarı sadece benim değil, birlikte çalıştığım tüm ekibin başarısıdır. Amacım hem gençlere ilham olmak hem de Türk girişimciliğinin Avrupa’da daha görünür hale gelmesine katkı sağlamak" dedi.

Fethi Köycü, Almanya’da kurduğu Galatasaray Futbol Okulları’yla (Berlin, Frankfurt ve Stuttgart şubeleri) Galatasaray tarihinin uluslararası alandaki ilk üç futbol okulunun kurucusu unvanını taşıyor.