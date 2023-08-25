Fethi Yaşar, 55 muhtarı tek tek ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçe genelinde görev yapan 55 muhtarı tek tek gezerek görüş alışverişinde bulundu.

Son olarak Kentkoop, İlkyerleşim, Kardelen, İnönü, Ergazi, Yeni Batı ve Uğur Mumcu Mahallesi muhtarlarıyla bir araya gelen Yaşar, “Yenimahalle gerek yüz ölçümü gerekse nüfusu açısından büyük bir ilçe. Her şeye hakim olmamız mümkün değil. Muhtarlarımız bizlerin Yenimahalle’deki gözü kulağı. Muhtarlarımız ile uyumlu, iletişim içinde 15 yıldır çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Hep birlikte başardık

Muhtarlarla görüşmelerinde mahalle sakinlerinin ihtiyaç duyduğu belediye hizmetleri hakkında bilgi alan Yaşar, mahallelerde yapılan çalışmalardan da söz ederek, muhtarların belediyelerle vatandaşlar arasında köprü görevi gördüğünü belirtti.

Başkan Yaşar, “Ben ve bürokratlarım muhtarlarımızla uyum içinde çalışıyoruz. Yenimahalle büyük bir ilçe maalesef her eksikliği görme imkanımız olmuyor. İşte bu noktada muhtarlarımız devreye giriyor. Bize vatandaşın istek ve şikayetlerini iletiyorlar. Kapım hepsine sonuna kadar açık. Göreve geldiğim günden beri ne söz verdiysem hepsini yerine getirdim. Bugün herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle gerçekleştirdiysek bunu hep birlikte başardık” dedi.

Yenimahalle çağ atladı

Yaşar’ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden muhtarlar da vatandaşın yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduğunu dile getirdi ve “Muhtarlığa gelen vatandaşlar sizden çok memnun. Fethi Yaşar çok çalışkan bir belediye başkanı diyorlar. Yenimahalle çağ atladı, Yenimahalle’nin çehresi değişti diyorlar. Bunları duymak bize gurur veriyor” diye konuştu.