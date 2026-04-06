Fethin 700. yıl dönümünde anlamlı hat sergisi

Irgandı Köprüsü’nde gelenekli sanatların yaşatılması için faaliyet gösteren Bab-ı Nun Derneği üyeleri, Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümünde muhteşem bir sergi hazırladı.

Bursa’da yaşayan 7 hat koleksiyonerinin uhdesinde bulunan 55 farklı üstadın eseri Tayyare Kültür Merkezi’nde ilk defa gün yüzüne çıktı. Saray hattatlarından, halk arasında efsane eserler çıkartan meşhur hattatlara kadar, birbirinden farklı 55 eser ilk defa gün yüzüne çıktı. Saray Hattatları İsmail Zuhti’den Mustafa Rakım Efendi’ye, Mahmud Celaleddin’den Bursalı Ali Sırrı Efendi’ye, halk adamı Ressam Şefik Bursalı’dan Mustafa Bekir Pekten’e, Cemil Bilgiç’ten Hasan Çelebi’ye kadar tarihe mal olmuş şahsiyetlerin kalemlerinden çıkmış ve şimdiye kadar hiç sergilenmemiş 55 eser, Bursa’nın Fethi’nin 700. yıldönümü kutlamalarında, sanat meraklıları ile buluşuyor.

Bursalı hat koleksiyonerleri İrfan Altıkardeş, Mahmut Şahin, İhsan Çağlar, İbrahim Ethem Gören, Fatih Yurttakal, Behtinaz Kükrek ve Ali Özden’e ait 55 eser, Bursa’nın Kalem Güzelleri Sergisi’nde 12 Nisan Cumartesi akşamına kadar Tayyare Kültür Merkezi’nde görülebilecek.

Bu arada son 30 yılda Bursa’da yetişmiş ve icazet almış hat sanatçılarının eserleri de 6-12 Nisan tarihlerinde saat sabah 10 ile akşam 18 arasında Tayyare Kültür Merkezi’ndeki Sami Güner Galerisi’nde olacak. Son dönemde yapılmış hat eserleri için sanatçılara sipariş de verilebilecek. Hazır eserlerden satışta olanları da isteyenler sergi sonunda satın alabilecekler.

Serginin organizatörü Hattat Mahmut Şahin, Bursa’nın Osmanlı’dan bu tarafa Anadolu coğrafyasında üretimin merkezi olduğuna dikkat çekerek, "Kültür ve sanat anlamında Bursa, Osmanlı’nın fethinden sonraki 700 yıllık serüvende büyük işlere imza atmış bir şehirdir. İstanbul’un fethini hazırlayan bir şehirdir. Böyle bir kadim medeniyetten imbiklenmiş, eski hat eserleri ile günümüz hattatlarının en beğenilen çalışmalarını bir arada Bursalıların seyrine sunmak bizim için büyük bir görevdi. Bursa, İslamiyet ile iç içe geçmiş, gelenekli sanatların, dünyada gelişmesine en çok katkı koyan birkaç kadim vilayetten birisidir. Birçok alanda öncü ve birinci olan Bursa, gelenekli sanatların gelişmesi, yayılması hususunda da liderliğini bu sergi ile tescillemiştir. Bu sergideki eserlerin tekrar görülme imkanı yoktur. 12 Nisan Cumartesi akşamına kadar Bursa ve civar beldelerdeki sanatseverleri bu ücretsiz sergiyi mutlaka gezmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Günümüz hattatlarından 25 sanatçının 60 eserini de görme ve beğenip sahiplenme imkanı sunan sergi, hafta boyunca akşam 18’e kadar, Bursa Heykel’deki Tayyare Kültür Merkezi’nde görülebilir.