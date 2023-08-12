FETÖ firarisi eski hakim Ankara'da yakalandı

FETÖ üyesi olmak suçundan 7 yıldır aranan Yargıtay Başkanlığından ihraç eski tetkik hakimi, Ankara’da yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibin yaptığı takip neticesinde firari Yargıtay Başkanlığından ihraç eski Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen, Etimesgut ilçesinde yakalandı. ByLock kullanıcısı olduğu belirtilen Özmen’in 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adresini değiştirerek başka şahıslara ait kimlikler kullandığı ortaya çıktı. Şahsın üzerinde 1 milyon 500 bin TL’lik avro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi. Yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor.