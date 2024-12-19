FETÖ firarisi eski ilçe emniyet müdürü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde hakkında FETÖ/PYD üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç polis, Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Tekirdağ’ın Saray ilçesi Emniyet Müdürlüğünde görev yaparken 2017 yılında FETÖ/PYD üyesi olmaktan görevden ihraç edilen ve yargılama sonucu 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Recep Ç.(49)’yi İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışırken yakaladılar. Adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.