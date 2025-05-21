FETÖ'nün en kritik isimleri arasında yer alan örgüt üyesi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/ODY) 14 ilden sorumlu Marmara Bölgesi imamı Etem Taş, İstanbul’da düzenlenen operasyonda yakalandı. Ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen’le Pensilvanya’da defalarca görüşme gerçekleştiren ve FETÖ/PDY’nin sözde "Yüceler Şurası(Mollalar Grubu)" denilen en üst kademesiyle bağlantısı tespit edilen Taş’ın, daha önce de yakalandığı ve savcılık tarafından salıverildiği ortaya çıktı.

FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgüt tarafından "Gaybubet" olarak adlandırılan bir hücre evinde 2018 yılında düzenlenen operasyonda yakalanan Taş’ın, o tarihte çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildiği ortaya çıkmıştı.

Örgüt evlerinde kaldığı ve hatsız akıllı telefon kullandığı belirlenen Taş, o dönem İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu Üsküdar Acıbadem Mahallesi’nde bulunan Erdem Parkı’nda yakalanmıştı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen soruşturmada, FETÖ/PDY saflarında 14 ilden sorumlu Marmara Bölgesi imamlığı yapan Etem Taş’ın firari olarak arandığı anlaşıldı. 20 Ekim 2024’te ölen örgüt elebaşı Fetullah Gülen’le 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi öncesinde Pensilvanya’da defalarca görüşme gerçekleştiren ve FETÖ/PDY’nin sözde "Yüceler Şurası(Mollalar Grubu)" denilen en üst kademesiyle bağlantısı tespit edilen Taş’ın izine, İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde ulaşıldı.

Hakkında; 15 Temmuz darbe girişiminden önce Doğu Anadolu Bölgesi Bölge imamı , Marmara Bölgesi İmamı , Gebze İlinden sorumlu olan kişi olduğu belirlenen Taş’ın, Çekmeköy’de bir evde saklandığı tespit edildi. 16 Mayıs’ta belirlenen adrese baskın yapıldı, Bylock isimli programı kullanan, Bank Asya’da hesap artışı olan ve İstanbul Ağır Ceza Masasınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ethem Taş yakalanarak gözaltına alındı.

KHK kapsamında kapatılan Manolya Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş. isimli iş yerinde çalıştığı tespit edilen Etem Taş’ın örgüt içindeki rolü ve gizli yazışmaları da ortaya çıktı. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden evvel FETÖ elebaşı Gülen’den randevuları ayarlayıp güncel talimatları alan New York Eyalet Abisi Mehmet Yaşa, Mustafa Yeşil, İsmail Cingöz ve üst düzey FETÖ/PDY ülke imamlarıyla ByLock yazışmaları tespit edildi. FETÖ/PDY’nin kritik isimleri arasında yer alan Sadık Kesmeci ve Sait Aksoy’la birlikte Türkiye’den ABD’ye gitti. 2015- 2018 arasında Marmara Bölge imamıydı. Son görevini, halihazırda FETÖ’nün "Washington abisi" olan Sadık Kesmeci’den devraldı.

Bir dönem örgütün "Gaybubet" diye nitelendirdiği hücre evlerinde kalan Taş’ın, firari durumdayken eşi ve çocuğu ile parklarda buluşup görüştüğü tespit edildi. Güvenlik ve adli kaynaklara göre Ethem Taş FETÖ soruşturmalarında yakalanan en kritik isimlerden birisi olduğu ifade ediliyor.

Ethem Taş’ın kriptolu yazışma bağlantıları:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat Şube ve TEM Ekipleri tarafından Çekmeköy’de 16 Mayıs Cuma günü yakalanan Taş’ın yurtdışına birlikte çıkış yaptığı veya ByLock üzerinden görüştüğü FETÖ’nün üst düzey yöneticileri:

İsmail Cingöz: Mollalar Heyeti- Batı Avrupa Abisi olarak bilinen, eski Fransa Abisi -KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’nin genel müdürü.

Mustafa Yeşil: (Mollalar Grubu ve Heyet Üyesi) Terörist başı Gülen’in onursal başkanı olduğu ve KHK ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Eski Başkanı. Şu an Brüksel’de örgüt adına faaliyet gösteren FETÖ’nün Denetim Merkezi’nde faaliyet gösteriyor.

Sait Aksoy: (Mollalar Heyeti) FETÖ’nün bütün öğrenci yerleştirmesinin koordinesini yapıyor, askeri ve polis okullarına öğrenci teminini sağlıyor.

Turan Öztoprak: Libya imamı. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında Taş’ın, Ülkeler Yüksek İstişare ve Tayin Heyetinin Turan Öztoprak’ı Libya’ya atadığını tebliğ ediyor.

Mehmet Akif Saka: Tanzanya imamı, ByLock konuşma içeriğinde Taş’ın, Ülkeler Yüksek İstişare ve Tayin Heyeti’nin Saka’yı Tanzanya’ya atadığını tebliğ ediyor.

Süleyman Tiftik: Batı Avrupa imamı.

Ömer Ekinci: Gaziantep-Diyarbakır Yeni Bölge Temsilcisi.

Nurullah Albayrak: Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in avukatı ve Gülen’i 1998’de ABD’ye götüren kişi.

Mesut Yıldırım: Türkiye Talebe İmamı-Türkiye Rehberi.

Ufuk Civelek: Bursa İmamı.

Şükrü Yıldırır: Anadolu Yakası Büyükşehir İmamı.

Mehmet Mezher Gülen: Türkiye Okullar ve Dershaneler Sorumlusu.

Yılmaz Yiğit: Gülen’in yeğeni ile evli- FETÖ’nün beyin takımında yer alan Ahmet Kurucan ile bacanak.

Ali Ursavaş: Uzakdoğu ülkelerinden Çin imamı.

Mehmet Öksüz: FETÖ/PDY’nin Üsküdar İl İmam. Akıncılar Üssü’nde darbe girişimini yöneten TSK Kava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün kardeşi.

Ali Çelik: Türkiye çapında yargı imamı.

Muammer Burtaçgiray: Türkiye İşçi Ünitesi İmamı

Ali Tokul: (Türkiye sanat imamı).

Mehmet Fatih Özdemir: Türkiye Mühendis Ünitesi İmamı

Mehmet Kılıç: Türkiye Memur Ünitesi İmamı.

Ahmet Hamdi Parlak: Türkiye Siyasi Partiler İmamı

Mehmet Boz: Ege Bölge Temsilcisi.

Ali Sinan Veisoğlu: (2016 Öncesi Marmara Talebe İmamı - Rehber Abisi).

Erkam Tufan Aytav: FETÖ’nün medya yapılanmasında yer alıyor.

Hasan Kahveci: Kaynak Holding Yöneticisi.