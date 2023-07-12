FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik 'Şehit Polis Memuru Varol Tosun Operasyonu': 40 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Ankara finans yapılanmasına yönelik düzenlenen ‘Şehit Polis Memuru Varol Tosun Operasyonu’nda haklarında gözaltı kararı olan 47 şüpheliden 40’ı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY silahlı terör örgünün güncel finans yapılanması faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik olarak yapılan koordineli çalışmalar neticesinde örgüt mensuplarının örgütle bağının kopmaması, örgütte çözülmelerin yaşanmaması ve örgütsel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarına ve diğer örgüt üyesi yakınlarına finansman sağlayan örgüt üyelerine yönelik özel ekip kuruldu. Yaklaşık bir buçuk sene süren çalışmalar çerçevesinde cezaevinden tahliye olan örgüt mensuplarına, cezaevinde tutuklu, yurt dışında firari bulunan şahısların yakınlarına finans sağlayan, alışveriş kartları ve hediye çeklerinin dağıtımını yapan, firari veya mahkemeleri devam eden örgütçülerin yurt dışına kaçmasına aracılık ve yardım eden 47 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ikametlerde yapılan aramalarda şu ana kadar 2 bin 750 adet market zincirlere ait alışveriş kartı, 2 adet tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 155 adet 9 mm çapında fişek, 24 adet av fişeği, 494 bin 500 lira, 29 bin 903 ABD doları ve 5 bin 520 avro ele geçirildi. Zanlıların hesaplarındaki toplam para akışının ise 52 milyon lira olduğu belirtildi. Adreslerde aramalar sürürken, firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği aktarıldı.

Paraları kurye ile dağıtmışlar

Örgüt mensuplarına ve yakınlarına dağıtılan nakit paraların kuryeler vasıtasıyla dağıtıldığı, kuryelerin PKK ve DEAŞ terör örgütü kuryeleri gibi hareket ettikleri ve teslimat yapanlarla alanların birbirlerini tanımadıkları belirtildi. Öte yandan şüphelilerin yurt dışına kaçmayı planlayan örgüt mensuplarına ve yakınlarına kaçarken kullanmaları için tokluk ilacı gibi ilaçlar temin etmeye çalıştıkları, aranan örgüt mensuplarına yer temini sağladıkları da ortaya çıkarıldı. Örgütün tutuklu veya hükümlü olanlar ile tahliye olanların yanı sıra kamu görevlerinden açıkta bulunan şahıslara ve yakınlarına dair ödenek planlaması yaptığı, nakit para teslimlerinde kuryelerin ve finansör örgüt yöneticilerinin polis takibine karşı duyarlı oldukları, örgüt mensupları hakkındaki adli işlemlerinin titizlikle takip edildiği, aranan örgüt mensuplarının saklanmasının ve yurt dışına çıkmalarının sağlanmasının özel önem verilen örgüt içi görevlerden olduğu, bölgelerde nakit para, alışveriş kartı, hediye çeklerini bizzat dağıtan finansör görevlilerinden bir kısmının aynı zamanda örgüt adına başka bir görevi daha yürüttükleri, terör örgütünün polis operasyonları sonrası yönetici seviyesinde eleman temininde zorlanması nedeniyle ikiz görevlendirmeler yaptığı, alışveriş kartı, hediye çeki dağıtım yoğunluğunun başta tutuklu, hükümlü veya açıkta olan örgüt personeli ve aileleri ile birlikte gaybubet evinde saklanan şahıslara verilmesi şeklinde olduğu belirlendi.

Operasyona şehit polis memuru Varol Tosun’un adı verildi

Operasyona şehit polis memuru Varol Tosun’un adı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü’nde görevli Varol Tosun, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişimi esnasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına karşı koymak üzere TEM Şube Müdürlüğünde görev almıştı. Tosun, Ankara Emniyet Müdürlüğünü hedef alan hava saldırısı ile birlikte düzenlenen tank ve ZPT’li saldırılar esnasında darbeci hainler tarafından vurularak şehit edilmişti.